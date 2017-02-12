T24 LogoT24 Logo
Magazin

Poyraz Karayel final yapıyor

Kararı dizinin senaristi sosyal medya hesabından duyurdu

12 Şubat 2017 19:31

Yapımcılığını Limon Film'in üstlendiği ve başrollerinde İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar'ın yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Poyraz Karayel için final kararı alındı.

Üç sezondur Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin, 1 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan 82. bölümüyle ekrana veda edecek.

Dizinin senaristi Ethem Özışık, soyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla final haberini duyurdu.

Özışık, "Bitiyoruz albayım..." mesajını paylaşırken, instagram hesabından da "Son Hikaye Toplantısı Hatırası..." notuyla bir fotoğraf paylaştı.

ETİKETLER

poyraz karayelfinalne zaman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24