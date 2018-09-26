Potanın Perileri'nin rakibi Fransa

Kazanan takımın çeyrek finale yükseleceği mücadele bu akşam TSİ 19.30\'da başlayacak

Çeyrek finalde rakip Belçika

Gökhan HEBEPCİ - TENERİFE / DHA

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Şampiyonası\'nda çeyrek final bileti için bugün Fransa ile karşılaşacak.

2018 FIBA Dünya Şampiyonası çeyrek final öncesi Potanın Perileri\'nin çapraz eşleşmesindeki rakibi Fransa oldu.

İspanya\'nın Tenerife kentindeki Santiago Martin Arena\'da oynanacak mücadele TSİ 19.30\'başlayacak.

A Milli Kadın Takımımız ve Fransa arasında oynanacak maçın galibi 2018 Dünya Şampiyonası\'nda çeyrek finale yükselirken, rakibi C grubunu lider bitiren Belçika olacak.

OLİMPİYATA KATILIMDA YENİ FORMAT

Bu arada FIBA, olimpiyata katılacak ülkeleri belirlemek için yeni bir formatı uygulamaya koydu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'nda kadın basketbolundan gidecek 12 ülkeyi belirlemek için FIBA, 03-13 Şubat 2020 tarihlerinde eleme maçları oynatacak. 2019 Avrupa Şampiyonası\'nda ilk 6, 2019 Asya Şampiyonası ve 2019 Amerika Şampiyonası\'ndaki ilk 4 ve 2019 Afrika Şampiyonası\'nda ilk 2\'de yer alan ülkeler, FIBA Olimpiyat Elemesi Turnuvası\'na katılacak.

FIBA Olimpiyat Elemesi Turnuvası\'nda takımlar dörderli 4 grupta yer alacak. Gruplarında ilk 3\'e giren ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'na katılma hakkı elde edecek.

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