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Spor

Potanın Perileri rahat kazandı

Estonya - Türkiye: 56-81 İSTANBUL, (DHA) 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında, A Milli Kadın Basketbol Takımı, Estonya'yı 81-56 mağlup etti

11 Kasım 2017 23:01

Estonya - Türkiye: 56-81

İSTANBUL, (DHA)

2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında, A Milli Kadın Basketbol Takımı, Estonya\'yı 81-56 mağlup etti.
TTU Spor Merkezi\'nde oynanan mücadeleye Olcay Çakır Turgut, Ayşe Cora, Bahar Çağlar, Tilbe Şenyürek ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başlayan milliler, ilk periyodu 21-15 önde tamamladı. 2\'nci periyotta da oyunun kontrolünü rakibine bırakmayan Potanın Perileri, devreyi 49-27 ile geçti.
3\'üncü periyotta vites artıran ay-yıldızlılar, mücadelenin son bölümüne 63-44 üstün girerken, mücadeleden de 81-56\'lık galibiyetle ayrıldı.
Maçı, Türkiye Cumhuriyeti Tallin Büyükelçisi Hayriye Kumaşçıoğlu, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.
Ay-yıldızlılar, grubundaki ikinci maçında 15 Kasım Çarşamba günü Ankara\'da Polonya ile karşı karşıya gelecek.

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