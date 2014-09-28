Potanın Perileri çeyrek finalde: 55-44

Ev sahipliği yaptığımız FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası’nın ikinci gününde Potanın Perileri, Kanada ile karşı karşıya geldi.

İki takımın da skor üretmekte zorlandığı karşılaşmayı Potanın Perileri, Sanders’in önderliğinde son çeyrekteki etkili oyunuyla 55-44 kazanarak 2’de 2 yaptı. Bu galibiyetle grup liderliğini garantileyen Milliler, doğrudan çeyrek final vizesi aldı.

ntvspor.net'in haberine göre, ilk maçta Fransa’yı 50-48 mağlup ederek B Grubu’na galibiyetle başlayan Ay Yıldızlılar, ilk 3 dakkayı Sanders ve Nevriye’nin basketleriyle 7-5 önde geçti. Tatham’ın sayılarıyla Milliler’e karşılık veren Kanada son 1.5 dakikaya 16-15 üstün girdi. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk çeyrek 17-17 eşitlikle tamamladı.

Kanada ikinci çeyreğe 3 sayılık basketle girerken, iki takım da skor üretmekte zorlandı. Tuğba ve Nevriye ile sayılar bulan Potanın Perileri, Kanada’nın arayı açmasına izin vermedi ve ikinci çeyreğin bitimine 3.5 dakika kala skora 22-22 eşitlik getirdi. Son bölümde Sanders ile bir basket daha bulan Milliler, soyunma odasına 24-22 üstün girdi. İkinci çeyrekte Kanada 5, Ay Yıldızlılar ise 7 sayı üretebildi.

İlk yarı sonunda Nevriye Yılmaz 9 sayı, 3 ribaund, Sanders da 8 sayı ve 6 ribaundla ön plana çıkan isimler olurken, Kanada da Langlois ile Plouffe 5’er sayı üretti.

Üçüncü çeyreğe Nevriye’nin basketiyle giren Ay Yıldızlılar, bu çeyrekte de skor üretmekte çok zorlandı. Kanada’nın kolay sayı bulmasına izin vermeyen Milliler, çeyreğin son 6 dakikasına 28-24 önde girdi. Esmeral’in 3 sayılık basketiyle skoru 31-26’ya getiren Potanın Perileri farkı 5 sayıya çıkardı. Ancak son bölümde 5-0’lık seri yakalayan Kanada, son çeyreğe girilirken skora 31-31 denge getirdi.

Son çeyreğe 4-0’lık seriyle giren Potanın Perileri, Gaucher ve Ayim’in basketlerine engel olamadı ve ilk 2 dakika 35-35 eşitlikle geçildi. Tuğba ile üst üste sayılar bulan Ay Yıldızlılar, kontrolü yeniden ele geçirdi ve 4 sayılık avantaj yakaladı: 41-37. Birsel’in 3 sayılık basketiyle skoru 44-37’ye getiren Milliler 7 sayı öne geçti. Pota altından Sanders ile kolay sayılar bulmaya devam eden Potanın Perileri, son 2 dakikaya 48-40 üstün girdi.

Kalan 2 dakikalık bölümde oyunu kontrol eden Potanın Perileri, farkı çift hanelere kadar çıkardı ve karşılaşmayı da 55-44 kazanarak 2’de 2 yaptı. Milliler'de maça damga vuran Sanders 18 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle oynarken, Nevriye Yılmaz 13 sayı, 5 ribaund ve 1 asistle mücadele etti. Kanada'da Plouffe 9 sayıyla salondan ayrıldı.