T24 LogoT24 Logo
Spor

Potanın Perileri çeyrek finalde: 55-44

FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda Kanada ile karşılaşan Milliler, rakibini 55-44 yenerek 2’de 2 yaptı ve grup lideri olarak doğrudan çeyrek finale yükseldi

28 Eylül 2014 23:53

Ev sahipliği yaptığımız FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası’nın ikinci gününde Potanın Perileri, Kanada ile karşı karşıya geldi.

İki takımın da skor üretmekte zorlandığı karşılaşmayı Potanın Perileri, Sanders’in önderliğinde son çeyrekteki etkili oyunuyla 55-44 kazanarak 2’de 2 yaptı. Bu galibiyetle grup liderliğini garantileyen Milliler, doğrudan çeyrek final vizesi aldı.

ntvspor.net'in haberine göre, ilk maçta Fransa’yı 50-48 mağlup ederek B Grubu’na galibiyetle başlayan Ay Yıldızlılar, ilk 3 dakkayı Sanders ve Nevriye’nin basketleriyle 7-5 önde geçti.  Tatham’ın sayılarıyla Milliler’e karşılık veren Kanada son 1.5 dakikaya 16-15 üstün girdi. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk çeyrek 17-17 eşitlikle tamamladı.

Kanada ikinci çeyreğe 3 sayılık basketle girerken, iki takım da skor üretmekte zorlandı. Tuğba ve Nevriye ile sayılar bulan Potanın Perileri, Kanada’nın arayı açmasına izin vermedi ve ikinci çeyreğin bitimine 3.5 dakika kala skora 22-22 eşitlik getirdi. Son bölümde Sanders ile bir basket daha bulan Milliler, soyunma odasına 24-22 üstün girdi. İkinci çeyrekte Kanada 5, Ay Yıldızlılar ise 7 sayı üretebildi.

İlk yarı sonunda Nevriye Yılmaz 9 sayı, 3 ribaund, Sanders da 8 sayı ve 6 ribaundla ön plana çıkan isimler olurken, Kanada da Langlois ile Plouffe 5’er sayı üretti.

Üçüncü çeyreğe Nevriye’nin basketiyle giren Ay Yıldızlılar, bu çeyrekte de skor üretmekte çok zorlandı. Kanada’nın kolay sayı bulmasına izin vermeyen Milliler, çeyreğin son 6 dakikasına 28-24 önde girdi. Esmeral’in 3 sayılık basketiyle skoru 31-26’ya getiren Potanın Perileri farkı 5 sayıya çıkardı. Ancak son bölümde 5-0’lık seri yakalayan Kanada, son çeyreğe girilirken skora 31-31 denge getirdi.

Son çeyreğe 4-0’lık seriyle giren Potanın Perileri, Gaucher ve Ayim’in basketlerine engel olamadı ve ilk 2 dakika 35-35 eşitlikle geçildi. Tuğba ile üst üste sayılar bulan Ay Yıldızlılar, kontrolü yeniden ele geçirdi ve 4 sayılık avantaj yakaladı: 41-37. Birsel’in 3 sayılık basketiyle skoru 44-37’ye getiren Milliler 7 sayı öne geçti. Pota altından Sanders ile kolay sayılar bulmaya devam eden Potanın Perileri, son 2 dakikaya 48-40 üstün girdi.

Kalan 2 dakikalık bölümde oyunu kontrol eden Potanın Perileri, farkı çift hanelere kadar çıkardı ve karşılaşmayı da 55-44 kazanarak 2’de 2 yaptı. Milliler'de maça damga vuran Sanders 18 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle oynarken, Nevriye Yılmaz 13 sayı, 5 ribaund ve 1 asistle mücadele etti. Kanada'da Plouffe 9 sayıyla salondan ayrıldı.

 

ETİKETLER

fibakadınlar dünya şampiyonasıışıl albennevriye yılmaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24