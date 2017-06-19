'Potanın Perileri' 3'te 3 yaparak çeyrek finalde

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Çekya'da düzenlenen EuroBasket 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Belarus'u 88-74 mağlup etti.

Mücadele ettiği B Grubu'nda ilk maçında Slovakya'yı 69-58, cumartesi günü İtalya'yı 54-53 yenerek çeyrek finale katılmayı garantileyen ve bugün Belarus karşısında 'formalite' maçına çıkan 'Potanın Perileri', gruptaki 3 maçını da kazanarak çeyrek finale katılmaya hak kazandı.

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı çeyrek finalde, 20 Haziran Salı günü C Grubu ikincisi ile D Grubu üçüncüsü arasında oynanacak 2. tur maçının galibiyle karşılaşacak.



Şampiyonada çeyrek final maçları 22 Haziran Perşembe günü, yarı final karşılaşmaları 24 Haziran Cumartesi günü, final ise 25 Haziran Pazar günü Prag'da oynanacak.