-POTADA DERBİ MAÇINDAN NOTLAR İSTANBUL (A.A) - 11.06.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray Cafe Crown ile Fenerbahçe Ülker arasındaki play-off final serisinin dördüncü maçında, sarı-kırmızılı takımda önceki maçta sakatlanan Preston Shumpert, ilk 5'te başladı. Serinin üçüncü maçında dizinden sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Shumpert, bu akşamki maçta takımdaki yerini aldı. Isınmak için sahaya çıkan Shumpert'a sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. -FENERBAHÇE ÜLKER'DE ÖMER ONAN SAHADA- Fenerbahçe Ülker'de de serinin üçüncü maçında sakatlık geçiren Ömer Onan, dördüncü maçta takımda yerini aldı. Serinin üçüncü maçında dizinden sakatlık yaşayan Ömer, bu akşamki maça ilk 5'te başladı. -GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK- Karşılaşmanın biletlerini satışa çıktığı gün bitiren Galatasaraylı taraftarlar, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılan serinin üçüncü maçında olduğu gibi dördüncü maçta da takımlarına büyük destek verdi. Karşılaşma öncesi tezahüratlarla takımlarını coşkuyla destekleyen taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan takımlarını da alkışladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesi rakip oyuncuları ise ıslıkladı. -''ENGELSİZ ASLANLAR'' DA SALONDA- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2010-2011 sezonu şampiyonu olan Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyet de salonda maçı izledi. Karşılaşma öncesi salonda anons edilen ''Engelsiz Aslanlar'' kupalarıyla birlikte saha kenarında yerlerini aldı. Bu sırada Galatasaraylı taraftarlar, ''Engelsiz Aslanlar'' için tezahüratlar yaptı.