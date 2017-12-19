Potada Avrupa mesaisi

Avrupa Ligi\'nde çifte maç haftası

7Days Avrupa Kupası\'nda grup aşamasının sonuna doğru

Şampiyonlar Ligi\'nde heyecan sürüyor

FIBA Avrupa Kupası\'nda 2\'nci tur başlıyor

İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 11\'inci hafta maçları tamamlanırken, Avrupa\'da mücadele eden temsilcilerimiz parkeye çıkmaya hazırlanıyor.

THY Avrupa Ligi, 7Days Avrupa Kupası, FIBA Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası\'nda mücadele eden 11 temsilcimiz, bu hafta içi sahne alacak.

AVRUPA LİGİ\'NDE ÇİFTE MAÇ HAFTASI

THY Avrupa Ligi\'nde mücadele eden Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes, bu hafta içinde çifter maç oynayacak.

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, ilk olarak bugün saat 20.45\'te Sırbistan ekibi Kızılyıldız\'ı konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip daha sonra 21 Aralık Perşembe günü saat 22.05\'te İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv\'e konuk olacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi\'nde 4 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra evinde Zalgiris Kaunas\'a 90-89 mağlup olarak bu seriyi sonlandırmıştı. Obradovic\'in öğrencileri, bu maçı kazanarak tekrar çıkışa geçmek istiyor.

Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise ilk olarak yarın saat 20.00\'de Rusya ekibi Khimki\'ye konuk olacak. İstanbul ekibi daha sonra, 22 Aralık Cuma günü saat 20.30\'da Yunanistan ekibi Olympiakos\'u ağırlayacak.

Kötü sonuçların ardından koç Velimir Perasovic ile yollarını ayıran Anadolu Efes\'te yönetim, başantrenörlük görevine sezon başında Galatasaray Odeabank\'tan ayrılan Ergin Ataman\'ı getirdi. Tecrübeli koç, takımının başında ilk maçına yarın Khimki deplasmanında çıkacak.

AVRUPA KUPASI\'NDA GRUP AŞAMASININ SONUNA DOĞRU

7Days Avrupa Kupası\'nda mücadele eden Galatasaray Odeabank, TOFAŞ ve Darüşşafaka, grup maçlarının bitimine son 2 maç kala parkeye çıkacak.

B Grubu\'nda mücadele eden Galatasaray Odeabank, bugün saat 20.00\'de deplasmanda Litvanya temsilcisi Lietkabelis ile karşı karşıya gelecek.

A Grubu\'ndaki temsilcimiz Darüşşafaka, yarın saat 20.15\'te sahasında İtalya ekibi FIAT Torino ile kozlarını paylaşacakken, D Grubu\'nda mücadele eden TOFAŞ, yarın saat 22.00\'de Fransız ekip Asvel Lyon-Villeurbanne\'ye konuk olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE HEYECAN SÜRÜYOR

FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde mücadele eden Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol, Banvit ve Pınar Karşıyaka, galibiyet için parkeye çıkacak.

C Grubu maçında bugün saat 20.30\'da Banvit, deplasmanda Slovenya ekibi Union Olimpija ile karşılaşacak.

D Grubu\'nda Beşiktaş Sompo Japan, Belçika ekibi Oostende ile bugün saat 20.00\'de İstanbul\'da karşı karşıya gelecek.

A Grubu maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Litvanya ekibi Juventus Utena ile yarın saat 20.00\'de deplasmanda karşılaşacakken, B Grubu\'nda mücadele eden Gaziantep Basketbol, yarın saat 20.00\'de Yunanistan ekibi PAOK Saloniki\'yi konuk edecek.

FIBA AVRUPA KUPASI\'NDA 2\'NCİ TUR BAŞLIYOR

FIBA Avrupa Kupası\'nda 1\'inci turda gruplarından rahat çıkan Demir İnşaat Büyükçekmece ve İstanbul BBSK, 2\'nci turdaki gruplarındaki ilk maçlarını kazanmak hedefinde.

Demir İnşaat Büyükçekmece J Grubu maçında yarın saat 20.30\'da Macaristan ekibi EGIS Körmend\'i konuk edecek.

İstanbul BBSK ise I Grubu\'nda Fransa ekibi ESSM Le Portel ile yarın saat 22.00\'de deplasmanda kozlarını paylaşacak.