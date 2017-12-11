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Potada Avrupa mesaisi

Fenerbahçe seri, Efes yeni bir başlangıç peşinde Şampiyonlar Ligi'nde 4 ekibimiz sahnede Avrupa Kupası'nda hedef 3'te 3 Kadınlarda Avrupa heyecanı İSTANBUL, (DHA) Basketbolda Avrupa mesaisi devam ediyor

11 Aralık 2017 12:53

Fenerbahçe seri, Efes yeni bir başlangıç peşinde

Şampiyonlar Ligi\'nde 4 ekibimiz sahnede

Avrupa Kupası\'nda hedef 3\'te 3

Kadınlarda Avrupa heyecanı

İSTANBUL, (DHA)

Basketbolda Avrupa mesaisi devam ediyor.
THY Avrupa Ligi, FIBA Şampiyonlar Ligi, 7DAYS Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ve Kadınlar Avrupa Kupası\'nda mücadele edecek olan temsilcilerimiz, galibiyet parolasıyla parkeye çıkacak.
FENERBAHÇE SERİ, EFES YENİ BİR BAŞLANGIÇ PEŞİNDE
THY Avrupa Ligi\'nde mücadele eden temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş, galibiyet parolasıyla parkeye çıkacak.
Ligde ve Avrupa\'da oldukça formda olan Fenerbahçe Doğuş, 12\'nci haftada sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 14 Aralık Perşembe günü saat 20.45\'te oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi\'nde oynadığı son 7 maçta yalnızca 1 kez parkeden boynu bükük ayrılırken, diğer 6 maçta kazanan taraf oldu.
Anadolu Efes ise, 15 Aralık Cuma günü saat 20.30\'da sahasında İspanya ekibi Baskonia ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon ligde ve Avrupa\'da istediği performansı sergileyemeyen İstanbul ekibi, Baskonia\'ya karşı bir galibiyet alarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Anadolu Efes, Avrupa Ligi\'nde çıktığı 11 maçta yalnızca 3 galibiyet alabildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE 4 EKİBİMİZ SAHNEDE
FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde yer alan Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol, Banvit ve Beşiktaş Sompo Japan, gruplarından çıkmaya bir adım daha yaklaşmak adına parkeye çıkacak.
A Grubu maçında Pınar Karşıyaka, yarın saat 20.00\'de İtalya ekibi Dinamo Sassari ile sahasında karşı karşıya gelecek.
B Grubu mücadelesinde Gaziantep Basketbol, yarın saat 22.30\'da İtalyan ekip Orlandina Basket\'e konuk olacak.
C Grubu maçında Banvit, yarın saat 19.30\'da İtalya temsilcisi Umana Reyer Venezia\'yı ağırlayacak.
D Grubu maçında ise 13 Aralık Çarşamba günü saat 22.30\'da Beşiktaş Sompo Japan, İtalya ekibi Sidigas Avellino deplasmanında galibiyet arayacak.
AVRUPA KUPASI\'NDA HEDEF 3\'TE 3
7DAYS Avrupa Kupası\'nda Darüşşafaka, Galatasaray Odeabank ve TOFAŞ, galibiyet için parkeye çıkacak.
A Grubu\'nda Darüşşafaka, 13 Aralık Çarşamba günü saat 18.45\'te deplasmanda UNICS Kazan ile karşı karşıya gelecek.
B Grubu maçında Galatasaray Odeabank, 13 Aralık Çarşamba günü saat 20.00\'de Budocnost Podgorica\'yı ağırlayacak.
D Grubu\'nda TOFAŞ, 13 Aralık Çarşamba günü saat 20.00\'de Dolomiti Energia Trento\'yu konuk edecek.
KADINLARDA AVRUPA HEYECANI
Kadınlarda Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası heyecanı, bu hafta oynanacak olan maçlarla devam edecek.
Program şu şekilde:
13 ARALIK ÇARŞAMBA
- Avrupa Ligi -
--- A Grubu ---
19.30 Galatasaray - Uniqa Sopron
--- B Grubu ---
17.00 Nadezhda Orenburg - Fenerbahçe
14 ARALIK PERŞEMBE
- Avrupa Ligi -
--- B Grubu ---
22.30 Famila Schio - Yakın Doğu Üniversitesi
- Avrupa Kupası -
22.00 MBA Moskova - Mersin BŞB

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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