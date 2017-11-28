Potada Avrupa mesaisi

Fenerbahçe Doğuş seriye bağlamak hedefinde

Anadolu Efes toparlanmak istiyor

Kadınlarda 8 temsilcimiz parkede

İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi, Kadınlar Avrupa Ligi ve Kadınlar Avrupa Kupası\'ndaki temsilcilerimiz, bu hafta içi de Avrupa\'da mesai yapacak.

THY Avrupa Ligi\'nde Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes, Kadınlar Avrupa Ligi\'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi, Kadınlar Avrupa Kupası\'nda ise Beşiktaş, Mersin BŞB, Hatay BŞB, AGÜ Spor ve İstanbul Üniversitesi, galibiyet için parkeye çıkacak.

FENERBAHÇE DOĞUŞ SERİYE BAĞLAMAK HEDEFİNDE

THY Avrupa Ligi\'nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Doğuş, Avrupa Ligi 10\'uncu hafta karşılaşmasında 30 Kasım Perşembe günü saat 22.30\'da İspanya ekibi Baskonia\'ya konuk olacak. Evinde aldığı Olympiakos mağlubiyetinin ardından çıktığı CSKA Moskova ve Khimki Moskova mücadelelerinden galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Baskonia karşısında da galibiyete uzanarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmak hedefinde. Fenerbahçe Doğuş, bu sezon THY Avrupa Ligi\'nde çıktığı 9 maçta 6 galibiyet 3 mağlubiyet alırken; Baskonia bu süreci 4 galibiyet 5 mağlubiyetle geçti.

ANADOLU EFES TOPARLANMAK İSTİYOR

Sezonun formsuz ekiplerinden Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 10\'uncu hafta mücadelesinde 30 Kasım Perşembe günü saat 20.30\'da İtalya temsilcisi Olimpia Milano\'yu konuk edecek. Geçen sezon takımı yöneten Velimir Perasovic ile yola devam eden ve yeni bir kadro kurarak THY Avrupa Ligi\'ne büyük hedeflerle başlayan Anadolu Efes, ilk 5 maçını kaybederek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Deplasmanda oynadığı Barcelona ve Maccabi Tel-Aviv maçlarından üst üste galibiyetler çıkararak ilk galibiyetlerini alan İstanbul ekibi, daha sonra evinde Panathinaikos ve deplasmanda Zalgiris Kaunas\'a mağlup olarak THY Avrupa Ligi\'nin son sırasına Kızılyıldız ile birlikte demir attı. 9 maçta yalnızca 2 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, 7 mağlubiyet alarak istediği performansı sergileyemedi. Olimpia Milano ise flaş transferler yaparak sezona başlarken, ilk 9 hafta beklentilerin gerisinde kaldı. İtalyan ekip; 3 galibiyet, 6 mağlubiyet ile 13\'üncü sırada yer alıyor.

KADINLARDA 8 TEMSİLCİMİZ PARKEDE

Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası\'nda ise toplam 8 temsilcimiz sahne alacak.

Program şu şekilde:

YARIN

Avrupa Ligi

- A Grubu -

19.00 Dynamo Kursk - Galatasaray

- B Grubu -

18.30 Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe

30 KASIM PERŞEMBE

Avrupa Kupası

- A Grubu -

20.00 AZS PWSZ Gorzow - Beşiktaş

- B Grubu -

15.30 Enisey - Mersin BŞB

- D Grubu -

19.00 Hatay BŞB - Energa Torun

- E Grubu -

18.00 İstanbul Üniversitesi - Sleza Wroclaw

20.00 Basket 90 Gdynia - AGÜ Spor