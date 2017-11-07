Potada Avrupa mesaisi

Anadolu Efes siftah peşinde

FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde 4 takım sahnede

Galatasaray\'da Kunter\'in koltuğu sallanıyor

FIBA Avrupa Kupası\'nda hedef 2\'de 2

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 5\'inci hafta geride kalırken, Avrupa\'daki temsilcilerimiz sahne almaya hazırlanıyor.

THY Avrupa Ligi, FIBA Şampiyonlar Ligi, 7DAYS Avrupa Kupası ve FIBA Avrupa Kupası\'ndaki 11 ekibimiz hafta içi Avrupa mesaisi yapacak.

ANADOLU EFES SİFTAH PEŞİNDE

THY Avrupa Ligi\'nin 6\'ncı haftasında temsilcilerimiz Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes galibiyet için parkeye çıkacak. İlk 5 maçında da mağlup olan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında ilk galibiyetini arayacak. Yeni sezona yeni kadroyla giren Efes, 9 Kasım Perşembe günü saat 23.00\'te Barcelona Lassa\'ya konuk olacak.

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş ise geçen sezon İspanya Ligi\'ni şampiyon olarak tamamlayan Valencia Basket\'i evinde 79-66 mağlup ederken, savunmadaki ve hücumdaki performansıyla taraftarlarına geçen sezondan esintiler sundu. Sarı-lacivertliler, 6\'ncı hafta maçında ise 10 Kasım Cuma günü saat 22.00\'de Almanya temsilcisi Brose Baskets Bamberg\'in konuğu olacak.

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE 4 TAKIM SAHNEDE

FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde 4 Türk ekibi hafta içi mesaisi yapacak.

Beşiktaş Sompo Japan, D Grubu mücadelesinde bugün saat 20.00\'de Aris\'i ağırlayacak. B Grubu\'nda mücadele eden Gaziantep Basketbol, evinde BK Ventspils ile yarın saat 18.00\'de karşı karşıya gelecek.

Banvit, C Grubu müsabakasında yarın saat 20.30\'da Rosa Radom deplasmanına gidecekken, bir diğer temsilcimiz Pınar Karşıyaka, A Grubu maçında yarın saat 22.30\'da UCAM Murcia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY\'DA KUNTER\'İN KOLTUĞU SALLANIYOR

7DAYS Avrupa Kupası\'nda, Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka ve Tofaş, galibiyet için sahaya çıkacak.

Perdeyi açacak olan Darüşşafaka, A Grubu maçında bugün saat 20.15\'te MoraBanc Andorra ile karşı karşıya gelecek. B Grubu\'nda mücadele eden, lig ve Avrupa\'da aldığı kötü sonuçlarla Galatasaraylı basketbol severleri hayal kırıklığına uğratan Galatasaray Odeabank, gruptaki ilk galibiyetini almak için yarın saat 21.15\'te Hapoel Jerusalem\'e konuk olacak. Gruptan çıkma şansı oldukça az olan ve oyun olarak da taraftarlarına umut vermeyen sarı-kırmızılı ekipte, Başantrenör Erman Kunter\'in geleceği ise büyük bir soru işareti...

Geçen sezon Orhun Ene yönetiminde iyi bir basketbol oynayan ve TBSL\'de play-offlara kadar yükselen Tofaş, çıkışını Avrupa\'da da sürdürüyor. D Grubu\'nun ilk maçında Ulm\'e deplasmanda mağlup olduktan sonra grupta çıktığı tüm maçlardan galip ayrılan Tofaş, bu maçı da kazanarak gruptan çıkmak adına önemli bir eşiği daha atlamak hedefinde. Bursa ekibi, yarın saat 20.30\'da Zenit Saint Petersburg\'a konuk olacak.

FIBA AVRUPA KUPASI\'NDA HEDEF 2\'DE 2

FIBA Avrupa Kupası\'nda mücadele eden İstanbul BBSK ve Demir İnşaat Büyükçekmece ise evlerinde galibiyet arayacak.

Demir İnşaat Büyükçekmece, G Grubu maçında yarın saat 19.00\'da Khimik Yuzhny\'i ağırlayacakken, E Grubu\'nda yer alan İstanbul BBSK, yarın saat 20.30\'da U BT Cluj Napoca\'yı konuk edecek.