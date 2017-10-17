Potada Avrupa mesaisi

THY Avrupa Ligi\'nde Efes ve Fener sahne alıyor

FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde 2\'nci hafta heyecanı

7DAYS Avrupa Kupası\'nda parola 3\'te 3

FIBA Avrupa Kupası\'nda sezon açılıyor

Kadınlarda 7 takım sahnede

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 2\'nci hafta kapanırken, Avrupa\'daki temsilcilerimiz THY Avrupa Ligi, 7DAYS Avrupa Kupası, FIBA Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası\'nda sahne almaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta açılan Avrupa perdesinin 2\'nci haftası, bu hafta içi oynanacak mücadelelerle tamamlanacak.

THY AVRUPA LİGİ\'NDE EFES VE FENER SAHNE ALIYOR

THY Avrupa Ligi\'ndeki 2 temsilcimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş, ilk haftada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa Ligi\'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Doğuş, bu sezona son 7DAYS Avrupa Kupası Şampiyonu Unicaja Malaga\'ya konuk olarak başlarken sahadan 68-67\'lik mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe 2\'nci maçına 19 Ekim Perşembe günü saat 21.45\'te Olimpia Milano deplasmanında çıkacak.

Anadolu Efes ise ligde ve Avrupa\'da 2 mağlubiyet alarak sezonu açarken, Fenerbahçe Doğuş\'u mağlup ederek tekrardan bir hava yakaladı. Son dönemde muhteşem bir performans sergileyen Errick McCollum\'un sırtladığı Perasovic\'in ekibi, THY Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde kendi sahasında Real Madrid\'e 88-74 mağlup olurken, mücadelede pek varlık gösteremedi. İstanbul ekibi, Avrupa sahnesindeki 2\'nci maçında 20 Ekim Cuma günü saat 22.00\'de son İspanya Ligi şampiyonu Valencia ile karşı karşıya gelecek.

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE 2\'NCİ HAFTA HEYECANI

FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde temsilcilerimizden Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol, Banvit ve Pınar Karşıyaka sahne alacak.

İzmir ekibi Pınar Karşıyaka, bugün saat 19.30\'da A Grubu maçında BC Juventus\'u konuk edecek. İlk maçında deplasmanda Dinamo Sassari\'yi 88-87 geçen İzmir ekibinin bu maçta da hedefi galibiyet.

D Grubu ilk maçında kendi sahasında Avellino\'ya 86-80 mağlup olan Beşiktaş Sompo Japan, 2\'nci maçında Belçika ekibi Oostende\'ye konuk olacak. Mücadele, bugün saat 21.30\'da oynanacak.

Gaziantep Basketbol, 2\'nci maçını da kazanmak istiyor. B Grubu ilk maçında Orlandina\'yı 82-77\'yle geçen Gaziantep, yarın saat 19.30\'da Yunanistan temsilcisi PAOK\'a konuk olacak.

Bandırma ekibi Banvit ise, C Grubu maçında bugün saat 19.30\'da Pingvini Ljublj\'i konuk edecek. İlk maçında 3 uzatma sonunda Venezia\'ya mağlup olan Bandırma ekibinin hedefi galibiyet.

7DAYS AVRUPA KUPASI\'NDA PAROLA 3\'TE 3

7DAYS Avrupa Kupası 2\'nci haftasında Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka ve Tofaş sahne alacak.

İlk hafta Ratiopharm Ulm\'e konuk olan ve sahadan 83-73\'lük mağlubiyetle ayrılan Tofaş, 2\'nci maçında bugün saat 20.00\'de Gran Canaria\'yı konuk edecek.

B Grubu ilk maçında Bayern Münih\'e karşı kendi evinde hezimete uğrayan ve kötü bir başlangıç yapan Galatasaray Odeabank, İtalya\'da moral kazanmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 21.30\'da Reggiana Emilia ile karşılaşacak.

Avrupa Kupası\'ndaki son temsilcimiz Darüşşafaka ise, A Grubu 2\'nci maçında yarın saat 20.15\'te Cedevita ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Paris Levallois\'ı deplasmanda 69-64 geçen İstanbul ekibi, 2\'de 2 yapmak istiyor.

FIBA AVRUPA KUPASI\'NDA SEZON AÇILIYOR

Demir İnşaat Büyükçekmece ve İstanbul BBSK\'nın ülkemizi temsil edeceği FIBA Avrupa Kupası\'nda ise sezon bu hafta açılıyor.

İstanbul BBSK E Grubu ilk hafta maçında yarın saat 19.00\'da U BT Cluj Napoc\'a, Demir İnşaat Büyükçekmece ise G Grubu ilk hafta maçında yarın saat 20.30\'da Khimik Yuzhny\'e konuk olacak.

KADINLARDA 7 TAKIM SAHNEDE

Kadınlar basketbolda ise Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası\'nda 7 takımımız sahne alacak.

Program şu şekilde:

18 EKİM ÇARŞAMBA

AVRUPA LİGİ A GRUBU

19.30 Galatasaray - USK Praha

AVRUPA LİGİ B GRUBU

BLMA - Yakın Doğu Üniversitesi

AVRUPA KUPASI B GRUBU

18.00 MBK Ruzomberok - Mersin BŞB

AVRUPA KUPASI D GRUBU

20.00 ACB Sepsi - Hatay BŞB

AVRUPA KUPASI E GRUBU

18.00 Bellona AGÜ - Sleza Wroclaw

19.00 Basket 90 Gdynia - İstanbul Üniversitesi

19 EKİM PERŞEMBE

AVRUPA LİGİ B GRUBU

21.45 Famila Schio - Fenerbahçe