Potada Avrupa macerası devam ediyor

THY Avrupa Ligi\'nde çifter maç

FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde 3 takımımız sahnede

7DAYS Avrupa Kupası\'nda hedef 3\'te 3

FIBA Avrupa Kupası\'nda 2 ekibimiz parkeye çıkıyor

Kadınlarda 8 temsilcimiz sahne alacak

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 3\'üncü hafta kapanırken, Avrupa\'da temsilcilerimiz sahne almaya hazırlanıyor.

Temsilcilerimiz, erkeklerde; THY Avrupa Ligi, 7DAYS Avrupa Kupası, FIBA Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası\'nda sahaya çıkacakken, kadınlarda; Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası\'nda maçlar oynanacak.

THY AVRUPA LİGİ\'NDE ÇİFTER MAÇ

THY Avrupa Ligi\'nde 3\'üncü ve 4\'üncü hafta maçları, bu hafta oynanacak. Sezonun belli bölümlerinde bir hafta içerisinde çift maç oynayan ekipler, geçen sezon bu durumdan şikayetçi olsa da, bu sezon da bu program devam edecek. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş, 3\'üncü hafta karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Türk derbisi, Fenerbahçe Doğuş\'un mabedi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda, yarın saat 20.45\'te oynanacak.

Temsilcilerimiz 4\'üncü hafta mücadelelerinde ise 27 Ekim Cuma günü sahne alacak. Anadolu Efes, saat 19.45\'te Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile evinde karşılaşacakken; Fenerbahçe Doğuş, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile 21.30\'da karşı karşıya gelecek.

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE 3 TAKIMIMIZ SAHNEDE

FIBA Şampiyonlar Ligi 3\'üncü haftasında temsilcilerimiz Beşiktaş Sompo Japan, Banvit, Gaziantep Basketbol ve Pınar Karşıyaka galibiyet arayacak.

Beşiktaş Sompo Japan, D Grubu maçında bugün saat 19.30\'da Stelmet Gora ile evinde karşılaşacak. Banvit ise, C Grubu maçında bugün saat 19.30\'da AEK\'ya konuk olacak.

Gaziantep Basketbol, B Grubu maçında son şampiyon Iberostar Tenerife\'yi ağırlayacak ve mücadele yarın 19.30\'da oynanacak. Pınar Karşıyaka ise A Grubu maçında yarın saat 21.00\'de Ewe Baskets Oldenburg\'un konuğu olacak.

7DAYS AVRUPA KUPASI\'NDA HEDEF 3\'TE 3

7DAYS Avrupa Kupası\'nda temsilcilerimiz Galatasaray Odeabank, Tofaş ve Darüşşafaka sahne alacak.

Yarın oynanacak mücadelelerde, A Grubu\'nda Darüşşafaka Doğuş, saat 20.15\'te UNICS Kazan ile evinde, B Grubu\'nda Galatasaray Odeabank, saat 20.00\'de Budocnost Podgorica ile deplasmanda ve Tofaş D Grubu maçında saat 21.30\'da Dolomiti Energia Trento ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

FIBA AVRUPA KUPASI\'NDA 2 EKİBİMİZ PARKEYE ÇIKIYOR

FIBA Avrupa Kupası G Grubu mücadelesinde bugün saat 20.30\'da Demir İnşaat Büyükçekmece, Belfius Mons-Hainaut\'ı konuk edecek. E Grubu müsabakasında ise bir diğer temsilcimiz İstanbul BBSK, yarın saat 20.30\'da Lukoil Academic Sofia ile evinde karşılaşacak.

KADINLARDA 8 TEMSİLCİMİZ SAHNE ALACAK

Kadınlarda ise Avrupa Ligi\'nde 3, Avrupa Kupası\'nda 5 olmak üzere toplam 8 temsilcimiz Avrupa sahnesine çıkacak.

Program şu şekilde:

AVRUPA LİGİ

YARIN

A GRUBU

21.30 Bourges Basket - Galatasaray

B GRUBU

20.00 Fenerbahçe - BLMA

20.30 Yakın Doğu Üniversitesi - Ekaterinburg

AVRUPA KUPASI

B GRUBU

18.30 Mersin BŞB - Enisey

E GRUBU

18.00 Bellona AGÜ Spor - Basket 90 Gdynia

PERŞEMBE

AVRUPA KUPASI

A GRUBU

20.30 Beşiktaş - AZS PWSZ Gorzow

D GRUBU

19.00 Energa Torun - Hatay BŞB

E GRUBU

20.00 Sleza Wroclaw - İstanbul Üniversitesi