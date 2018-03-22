Potada Akhisar şan Petkim can derdinde

İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi\'nde normal sezonun bitimine 6 maç kala Ege temsilcileri Akhisar Belediyespor ve Petkimspor, farklı hedeflerin peşinde koşuyor. Antrenörlük görevine Ali Uruk\'u getirdikten sonra çıktığı 9 maçın 7\'sini kazanan Akhisar, ligde 28 haftada toplam 15 galibiyetle Play-Off hattına yerleşti. Bu sezon istikrarsız bir görüntü ortaya koyan ve uzun süre son sırada kalan Petkimspor, üst üste 3 yenilgiyle düşme hattından kurtulamadı. Toplam 7 galibiyeti bulunan Aliağa ekibi, kalan haftalarda lige tutunmaya çalışacak. Bu hafta cumartesi günü Petkimspor, evinde Afyon Belediyespor\'u ağırlanken Akhisar Bld, TED Ankara Kolejliler deplasmanına çıkacak.