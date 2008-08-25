Postal'dan Yeşil Kundura'ya

Türk ayakkabı sektörünün öncülerinden Yeşil Kundura'nın sahibi Mustafa Yeşil, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı beldesi açıklarındaki teknesinin yanında ölü bulundu.

76 yaşındaki Mustafa Yeşil ve eşinin bulunduğu tekne, Ayvalık'tan Alaçatı'ya gelerek, Çark mevkisinde demir attı. Teknenin yanaştırılmasıyla ilgili marina yetkilileriyle görüşme yapmak için Mustafa Yeşil'in eşi ve kaptan botla kıyıya çıkarken, Mustafa Yeşil açıkta bekleyen teknede kaldı. Yaklaşık yarım saat sonra tekneye dönen kaptan, Mustafa Yeşil'i teknenin yanında, denizde cansız buldu. Durumun bildirilmesi üzerine Yeşil'in cesedi, görevliler tarafından karaya çıkarıldı.

Cesedin İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğünü, burada otopsi yapıldığını belirten yetkililer, Mustafa Yeşil'in kalp krizi geçirdiği ya da boğulduğu ihtimali üzerinde durulduğunu, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için incelemenin sürdüğünü bildirdi. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Mustafa Yeşil'in cenazesinin İstanbul'a getirildi.



Birçok ilke imza attı



13 yaşında ayakkabı makineleri imalatı ile sektöre adımını atan Mustafa Yeşil, Türkiye'nin önde gelen ayakkabı markası Yeşil Kundura'nın yaratıcısı. Askerde giydiği postallar ayağını vurunca "askerin ayağını acıtmayan postal yapmalıyım" diyerek 21 yaşında ayakkabı üretimine başlayan Yeşil'in yarattığı Yeşil Kundura, Türkiye 'de ilk güvenlik botu üretimi, özel sektörde ilk askeri bot üretimi, ilk ayakkabı ve bot ihracatı, ilk "Ayakkabı Market " zinciri, ilk çelik burunlu, bombeli (Steel Toe) bot ve ayakkabı üretimi gibi sektördeki birçok ilke imza attı.

Mustafa Yeşil, 2003 yılında Yeşil Kundura'da genel müdürlük koltuğuna kızı Emel Yeşil Küçükçolak'ı oturttu. İşe kendi deyimi ile 'dinazorlaşmış' ekibi dağıtarak başlayan Yeşil Küçükçolak, imza attığı değişim ile şirketin cirosunu dört yılda 38.8 milyon YTL'den 68 milyon YTL'ye (2006) çıkardı.



Yeşil Küçükçolak, geçtiğimiz yıl Referans'a verdiği bir röportajında babası Mustafa Yeşil'in kendisini küçük yaştan itibaren iş hayatına hazırladığını ve her zaman büyük destek olduğunu anlatmıştı. Yeşil Küçükçolak, "Babam, 'Tabii ki kızım hata yapacaksın, bunun bir maliyeti de olacak ama öğreneceksin' diye öğüt veriyor" demişti.

Çorlu 'da 70 bin metrekarelik alan üzerine 15 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapan Yeşil Kundura, yılda 2 milyon çift ayakkabı-bot üretiyor. Firma aynı zamanda dünyaca ünlü 6 markanın Türkiye distribütörü.

