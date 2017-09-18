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Spor

Porto deplasmanda, Braga evinde güldü

Rio Ave - Porto: 1-2  Sporting Braga - Vitoria Guimaraes: 2-1 İSTANBUL,(DHA) - Portekiz Ligi 6'ncı hafta karşılaşmalarında Türk takımlarının Avrupa Kupaları'ndaki rakipleri sahaya çıktı

18 Eylül 2017 03:10

Rio Ave - Porto: 1-2 

Sporting Braga - Vitoria Guimaraes: 2-1

İSTANBUL,(DHA) - Portekiz Ligi 6\'ncı hafta karşılaşmalarında Türk takımlarının Avrupa Kupaları\'ndaki rakipleri sahaya çıktı. Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'ndaki rakiplerinden Porto, Rio Ave deplasmanında 2-1 galip gelerek 6\'da 6 ile yoluna devam etti. Mavi-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 54\'üncü dakikada Danilo Pereira ve 67\'nci dakikada Moussa Marega atarken, ev sahibi Rio Ave\'nin tek golünü 80\'inci dakikada Nuno Santos kaydetti.
Medipol Başakşehir\'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu\'ndaki rakiplerinden Sporting Braga ise, Vitoria Guimaraes\'i kendi sahasında 2-1 mağlup etti. 23\'üncü dakikada Paulinho ile öne geçen ev sahibi ekibe cevap 37\'nci dakikada Raphael\'den geldi. İlk yarının son dakikasında Ahmed Hassan ile tekrardan önce geçen Braga, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmazken, Braga sahadan 2-1\'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Braga puanını 9\'a yükseltirken, Guimaraes 7 puanda kaldı.

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