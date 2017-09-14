Porto: 1 - Beşiktaş: 3

Porto,(DHA) -
STAT: Estadio do Dragao
HAKEMLER: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn
PORTO: Casillas, Ricardo Pereira, Alex Telles, Felipe Augusto, Ivan Marcano, Yacine Brahimi, Danilo Pereira (Dk. 82 Hernani Fortes), Jesus Corona (Dk. 46 Andre), Oliver Torres (Dk. 46 Otavio), Moussa Marega, Tiquinho Soares
BEŞİKTAŞ: Fabri, Pepe, Adriano Correia (Dk.87 Necip), Caner Erkin, Tosic, Ryan Babel, Talisca, Atiba Hutchinson, Quaresma (Dk. 73 Negredo), Oğuzhan (Dk. 65 Medel), Cenk Tosun
GOLLER: Dk 13 Talisca, Dk. 28 Cenk Tosun, Dk. 86 Babel (Beşiktaş) - Dk. 21 Tosic (k.k.) (Porto)
SARI KARTLAR: Ricardo Pereira, Andre (Porto) - Caner (Beşiktaş)
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Porto\'yu 3-1 yendi.