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Spor

Porto: 1 - Beşiktaş: 3

Porto,(DHA) -  STAT: Estadio do Dragao HAKEMLER: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn PORTO: Casillas, Ricardo Pereira, Alex Telles, Felipe Augusto, Ivan Marcano, Yacine Brahimi, Danilo Pereira (Dk

14 Eylül 2017 02:50

Porto,(DHA) - 

STAT: Estadio do Dragao
HAKEMLER: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn
PORTO: Casillas, Ricardo Pereira, Alex Telles, Felipe Augusto, Ivan Marcano, Yacine Brahimi, Danilo Pereira (Dk. 82 Hernani Fortes), Jesus Corona (Dk. 46 Andre), Oliver Torres (Dk. 46 Otavio), Moussa Marega, Tiquinho Soares 
BEŞİKTAŞ: Fabri, Pepe, Adriano Correia (Dk.87 Necip), Caner Erkin, Tosic, Ryan Babel, Talisca, Atiba Hutchinson, Quaresma (Dk. 73 Negredo), Oğuzhan (Dk. 65 Medel), Cenk Tosun
GOLLER: Dk 13 Talisca, Dk. 28 Cenk Tosun, Dk. 86 Babel (Beşiktaş)  - Dk. 21 Tosic (k.k.) (Porto)
SARI KARTLAR: Ricardo Pereira, Andre (Porto) -  Caner (Beşiktaş)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Porto\'yu 3-1 yendi. 

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