T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Portekiz'de orman yangını: 57 ölü

Portekiz'de çıkan orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi. Kurbanların çoğunu, otomobille bölgeden kaçanların oluşturduğu bildirildi.

18 Haziran 2017 13:49

Portekiz'in başkenti Lizbon'un 200 km. kuzeydoğusundaki Pedrógão Grande bölgesinde cumartesi günü öğleden sonra saatlerinde çıkan orman yangınında can kaybı arttı.

Portekiz İçişleri Bakanı Jorge Gomes, Lusa ajansına yaptığı açıklamada yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini söyledi. Bakan, hayatını kaybedenlerin çoğunun otomobilleriyle yangın bölgesinden kaçmaya çalışan kişiler olduğunu ifade etti. Portekiz Başbakanı Antonio Costa ise ülkenin son yılların en büyük felaketiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Portekiz Sivil Koruma Birimi'inin açıklamasına göre, yangını söndürme çalışmalarına 224 itfaiye aracı ve 692 itfaiye görevlisi katıldı.

Yangının çıkış nedeni belirsizliğini koruyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp/dpa, BÖ/HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

PortekizLizbonPedrogao GrandeBakanı Jorge Gomes LusaBaşbakanı Antonio CostaSivil Koruma BirimiDeutsche Welle TürkçeAfpdpa BÖHT

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24