Pompeii'de taşlaşmış at bulundu

İtalya’da Pompeii antik kenti çevresinde Vezüv Yanardağı’nın patlaması sonucu püsküren lavların altında kalmış taşlaşmış bir at bulundu. Bir malikenenin altında bulunan atın üzerinde koşum takımları da olduğu belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Pompeii Arkeolojik Parkı Müdürü Prof. Massimo Osanna, bölgede iki ya da üç ata ait kemiklerin bulunduğunu, çalışmalar tamamlandıktan sonra villanın halkın ziyaretine açılmasını umduklarını belirtti. Gizemler Villası denilen malikanenin ahır bölümünde bulunan atın yüksek rütbeli bir subaya ya da generale ait olduğu tahmin ediliyor.

Antik Roma kenti Pompeii, 24 Ağustos 79’da Vezüv Yanardağı’nın iki gün süren faaliyeti sonucu volkanik küllere gömülmüştü. Yaklaşık bin 700 yıl boyunca kayıp durumda olan kent, 1748 yılında tesadüfen yeniden keşfedildi. 1900’lerin başıda kazı yapılan bu bölge, tekrardan toprak altında kalmıştı. Pompeii, UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde bulunuyor, her yıl yaklaşık 2,5 milyon turist çekiyor.