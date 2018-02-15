Pompalı dehşete 12 yıl 6 ay hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2016 yılında Kurban Bayramı\'nın birinci günü pompalı tüfekle ateş ederek Barış Kösa\'yı (26) öldürüp eşi Eda Kösa\'yı (20) da yaraladığı iddia edilen Ali Artuk (36) ve Kürşat Gürsel’in (30) yargılandığı davada karar çıktı. Ali Artuk’u ömür boyu hapse çarptıran mahkeme, cezayı, tahrik ve iyi halden 12 yıl 6 aya indirdi. Kürşat Gürsel ise beraat etti.

Mustafakemalpaşa ilçesinde, 12 Eylül 2016 tarihinde, ilçede oto alım- satım işi yapan Barış Kösa, yeni evlendiği eşi Eda Kösa ile birlikte 16 EID 62 plakalı otomobiliyle akrabalarına bayram ziyaretine gitmek üzere yola çıktı. Aralarında husumet bulunan Ali Artuk, evinin önünden geçen Köse çiftinin bulunduğu otomobile, pompalı tüfekle peş peşe ateş etti. Vücuduna saçmaların isabet ettiği Barış Kösa yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp İsmail Balkan ve Sadettin Ay\'a çarpıp hafif yaraladıktan sonra internet kafeye girdi. Saçmalarla yaralanan Kösa çiftiyle diğer 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Barış Kösa, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan Ali Artuk ile kendisine yardım ettiği öne sürülen Kürşat Gürsel tutuklandı. Artuk ve Gürsel hakkında Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde \'kasten adam öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sırasında Kürşat Gürsel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sanıklar Ali Artuk ile Kürşat Gürsel, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Ali Artuk, mahkemedeki savunmasında, \"Barış Kösa, uyuşturucu satışı yapan biriydi. Ben de işyerimin önünde satış yapılmasına karşı çıkıyordum, aramızda husumet bulunuyordu. Olay günü evimizin birinci katının penceresinden dışarı baktığımda Barış Kösa\'yı arabasında gördüm. Kürşat’a küfür ettiğini ve elini beline koymuş tabanca tutar gibi olduğunu fark edince av tüfeğini aldım. Döndüğümde tabancasını sağ elinde görünce bulunduğum yerden 8 el ateş ettim. Olay bu şekilde olmuştur, beraatimi talep ediyorum\" dedi.

Tutuksuz sanık Kürşat Gürsel ise olayın arkadaşı Ali Artuk’un anlattığı gibi olduğunu, kendisinin bir ilgisinin bulunmadığını ve suçsuz olduğunu söyleyerek, beraatini istedi.

ÖNCE ÖMÜR BOYU HAİS CEZASI 12.5 YILA İNDİRİLDİ

Mahkeme heyeti, Ali Artuk’a Barış Kösa’yı öldürmek suçundan önce ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğini belirten mahkeme heyeti, duruşmadaki iyi halini de gözönüne alarak cezayı 12 yıl 6 aya indirdi. Artuk’a ayrıca, Eda Kösa’ya yönelik ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 100 gün adli para cezası verip, hükmün açıklanmasını erteleyen mahkeme, İsmail Balkan’a yönelik suçundan 9 ay 10 gün hapis cezası verdi, Saadettin Ay’a yönelik verilen 75 gün hapis cezasını ise bin 500 lira adli para cezasına çevirdi. Kürşat Gürsel ise, üzerine atılı tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verdi.

KIZ KARDEŞİ REINA SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada, eşi Eda ile birlikte bayram günü akrabalarını ziyarete giderken uğradığı saldırıda yaşamını yitiren Barış Kösa\'nın kız kardeşi Büşra Kösa (19) da 2017 yılbaşı gecesi İstanbul\'da Reina\'ya düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirmişti.

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