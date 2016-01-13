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Dünya
Deutsche Welle

Polonya'ya 'hukuk devleti' soruşturması

AB Komisyonu, Polonya'nın sağ-muhafazakar hükümetine karşı 'hukuk devleti ilkesinin ihlâl edilmiş olabileceği' gerekçesiyle soruşturma başlattı.

13 Ocak 2016 18:47


AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, soruşturma açılmasının ilk etapta gerçeklerin ortaya çıkarılması amacı taşıdığını belirtti. Timmermans, soruşturmanın odak noktasının Polonya'da hükümetin hayata geçirdiği anayasa mahkemesinin işleyişini değiştiren reform olduğunu belirtti. Varşova hükümeti ile işbirliği yapmak istediklerini belirten yetkili, "Amacımız sorunları çözmek, kimseyi suçlamak veya sorun yaratmak değil" dedi. Timmermans, AB Komisyonu'nun anlaşmalardan doğan üye ülkelerin hukuk devleti ilkesine bağlı kalıp kalmadığını denetlemek gibi bir yükümlülüğü olduğunu belirtti.

Polonya'da iktidardaki sağ muhafazakar Adalet ve Hukuk Partisi (PiS) haftalardır eleştirilerin odağında. Anayasa mahkemesinin yapısını değiştiren reformun yanı sıra yeni medya yasası nedeniyle de hükümetin icraatları büyük tepki çekiyor.

AB Komisyonu, 2014 yılından bu yana AB'ye üye ülkelerin hukuk devleti ilkesine bağlı kalıp kalmadığını denetleme yetkisine sahip. İhlâllerin tespit edilmesi halinde, üye ülke AB Konseyi'ndeki oy hakkından men edilebiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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