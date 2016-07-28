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Deutsche Welle

Polonya'dan AB'ye 'hodri meydan'

Polonya Hak ve Adalet Partisi Genel Başkanı Kaçinski AB Komisyonu'nun Anayasa Mahkemesi ile ilgili düzenlemelerin kaldırılması talebini geri çevirdi.

28 Temmuz 2016 13:12


Polonya iktidar partisinin Genel Başkanı Jaroslaw Kaçinski Anayasa Mahkemesi ile ilgili yeni düzenlemelere Avrupa Birliği(AB) tarafından yöneltilen eleştirileri geri çevirdi. Eski Polonya Başbakanı Kaçinski AB Komisyonu'nun başlattığı hukuki incelemeyle ilgili olarak Alman ‘Bild' gazetesine verdiği demeçte ‘düzenlemelerin AB antlaşmaları kapsamına girmediğini' söyledi. Kaçinski hukuki incelemenin ‘AB Komisyonu ve memurları için neşeli bir meşgaleden ibaret olduğunu' ifade etti.

Hak ve Adalet Partisi Genel Başkanı Kaçinski Avrupa Konseyi danışmanlarının da AB antlaşmalarının hukuki inceleme yetkisi tanımadığını kabul ettiklerini ve Brüksel'in eleştirilerini ‘eğlenceli' bulduğunu söyledi.

‘Polonya'nın oy hakkı elinden alınabilir'

AB Komisyonu Polonya Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini kısıtlayan düzenleme nedeniyle Çarşamba günü Varşova yönetimine ültimatom verdi. Komisyonun Başkan Yardımcısı Frans Timmermanns ‘Komisyon tarafından yapılan önerilerin yerine getirilmesi için Polonya hükümetine üç ay süre tanındığını ve tatminkâr sonuç alınamadığı takdirde Polonya'ya yaptırım uygulanıp oy hakkının askıya alınabileceğini', açıkladı.

AB Komisyonu Ocak ayı ortalarında ilk kez bir üye ülkenin hukuk devleti kurallarına uygunluğuyla ilgili inceleme başlatmıştı. Komisyon Polonya hükümetini hukuka aykırı olarak Anayasa Mahkemesi'ne yapılan atamaları iptal etmek, mahkemenin bağımsızlığını kısıtlamak ve mahkeme kararlarını kale almamakla suçlamıştı. Komisyon, Varşova'nın ihtara uymaması üzerine işlemlerin ikinci aşamasını başlatmış bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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