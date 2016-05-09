Polonya'da hükümet karşıtı dev protesto



Polonya'da komünist rejimin sona ermesinden bu yana ki en büyük protesto gösterisinde, Jaroslaw Kaçinski liderliğindeki iktidardaki Hak ve Adalet Partisi'nin (PiS) AB karşıtı politikaları protesto edildi. Cumartesi günü başkent Varşova'da düzenlenen protesto gösterisine kent belediyesinin verilerine göre, en az 240 bin kişi katıldı. Gösteriye katılan protestocuların AB bayrağı ve AB yanlısı sloganların yer aldığı dövizleri taşıdığı görüldü.

Protestoya ülkede aylardır hükümet karşıtı gösterileri organize eden Savunma ve Demokrasi Komitesi çağrıda bulunmuştu. Mayıs ayında kurulan komiteye neoliberal parti Nowoczesna ve Köylü Partisi (PSL) de destek veriyor.

Gösteriye destek verenler arasında bulunan ülkenin eski cumhurbaşkanlarından Bronislaw Kamorowski, "Polonya'nın özgürlüğü ve demokrasisi için mücadele etmek istediğimiz için buradayız" dedi.

Karşı gösteri

Hükümet karşıtı protestonun düzenlendiği sırada, hükümet yanlısı 2 bin 500 - 3 bin kişilik aşırı sağcılardan oluşan bir grubun da karşı gösteri düzenlediği dikkat çekti. Bu gösteriye katılanlar, ülkenin AB üyeliğini protesto etti.

Kaçinski: Demokrasi risk altında değil

PİS Genel Başkanı ve Başbakan Kaçinski katıldığı bir televizyon programında gösteri ile ilgili sorulan sorulara, "Protestolar, seçim sonuçlarından duyulan memnuniyetsizliğin bir sonucu. Polonya'da demokrasi risk altında değil. Demokrasilerde iktidar değişikliği olabileceği kabullenilmeli" diye konuştu.

Polonya'da son seçimlerden zaferle çıkan ve tek başına iktidar olan muhafazakâr Hak ve Adalet Partisi'nin (PİS) icraatları bir süredir AB içinde de endişeyle izleniyor. Özellikle geçen aylarda yürürlüğe giren anayasa reformu, ülkede Anayasa Mahkemesi'nin bağımsızlığına gölge düşürdüğü ve muhalefeti baskı altına alma amacı taşıdığı gerekçesiyle yoğun eleştiri almıştı. AB Komisyonu, ülke hakkında inceleme başlatmıştı.