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Dünya
Deutsche Welle

Polonya'da Duda'nın zaferi

Polonya’da muhalefetin desteklediği Andrey Duda, resmi olmayan sonuçlara göre pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı.

25 Mayıs 2015 12:40


Sandık çıkış anketlerine göre Duda oyların yüzde 53'ünü alırken, Bronislav Komorovski ise yüzde 47 oranında oy aldı.

Ana muhalefet Hak ve Adalet Partisi (PiS) tarafından desteklenen Andrey Duda yaptığı açıklamada, “Beni seçenler değişim için oy verdi. Birlikte Polonya'yı değiştirebiliriz” dedi.

Komorovski ise kaybetmesinin hükümetteki siyasi müttefikleri için de bir uyarı işareti anlamına geldiğini vurguladı. Komorovski, “Rakibim Andrey Duda'yı kutluyorum ve ona başarılı bir cumhurbaşkanlığı süreci diliyorum çünkü Polonya için iyi şeyler diliyorum” şeklinde konuştu.

Pek çok konuda Duda ile aynı görüşleri savunan ülkenin Katolik Kilisesi de Duda'nın zaferini kutladı.

İlk verilere göre, seçime katılım oranı yüzde 56 civarındaydı. Bu oranın iki hafta önceki ilk seçim turuna kıyasla daha yüksek olduğu bildirildi. Resmi sonuçların akşam saatlerinden önce açıklanması ise beklenmiyor.

“Seçmenin uyarısı”

Polonya'da sonbaharda parlamento seçimleri yapılacak. Uzmanlar da Komorovski'nin yenilgisinin Vatandaşlık Platformu Partisi'ne (PO) bir uyarı olduğu görüşünde. Parti, istihdamı canlandırma, vergi reformları ve idari reformlar gibi önemli alanlarda bulunduğu taahhütleri yerine getiremediği için büyük oranda destek kaybetti.

Eski Başbakan Kaçinski ve partisi PiS, kararsız seçmenin oylarını almayı parlamento seçimlerinde de başarı sağlamanın bir anahtarı olarak görüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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