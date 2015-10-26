Polonya sağa kaydı



Resmi olmayan sonuçlara göre Polonya'da pazar günü yapılan genel seçimlerin galibi, oyların yüzde 39,1'ini alan Jaroslaw Kaçinski liderliğindeki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PIS) oldu. Medyada yer alan sonuçlara göre, sekiz yıldan bu yana iktidarda olan liberal Vatandaş Platformu'nun (PO) oy oranı yüzde 23,4'te kaldı.

Açıklanan oy oranları doğrultusunda, Hukuk ve Adalet Partisi'nin 460 sandalyeli mecliste 242 sandalyeye sahip olarak mutlak çoğunluğu elinde bulundurması, PO'nun sandalye sayısının ise 135 dolayında olması bekleniyor. Polonya'da seçime katılım oranı ise yüzde 52 olarak belirlendi.

Mülteci karşıtı tutum

Seçim kampanyası döneminde, Kaçinski liderliğindeki PIS, mülteci karşıtı söylemlere ağırlık vermişti. Kaçinski'nin sığınmacıların 'Yunan adalarına kolera, Viyana'ya da dizanteri ve benzeri parazitleri' getirdiği yönündeki açıklamaları tepki çekmişti. Parti başbakan adayı olarak ise Beata Szydlo'yu göstermişti. 52 yaşındaki Beata Szydlo, 1998-2005 yılları arasında Auschwitz bölgesinde Brzescze kentinde belediye başkanlığı yapmıştı.

Ancak Genel Başkan Kaçinski'nin partideki ağırlığını koruması bekleniyor. Seçimlerin ardından yaptığı konuşmada PIS'in tarihi bir zafer elde ettiğini belirten Kaçinski, partisinin komünizmin çöküşünden bu yana tek başına iktidar olacak çoğunluğa erişen tek parti olduğunu söyledi. Siyasi gözlemciler, Polonya'daki iktidar değişikliğinin Varşova'nın, Bürksel, Berlin ve Moskova ile ilişkilerini zora sokabileceği yorumunda bulunuyor.