Polonya Başbakanı Berlin'de



Almanya Başbakanı Angela Merkel Berlin'de Polonya Başbakanı Beata Szydlo'yu ağırlayacak. Konuk başbakan askeri törenle karşılanacak.

İki hükümet başkanı çalışma yemeğinde Almanya ile Polonya arasındaki ilişkileri, uluslararası konuları ve iki komşu ülke arasında imzalanan dostluk anlaşmasının 25'inci yıldönümü hazırlıklarını görüşecekler. Buluşmanın ardından basın konferansı düzenlenecek.

Polonya hükümetinin uygulamaları tepki çekiyor

Szydlo'nun üyesi olduğu milliyetçi muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi 25 Ekim'deki genel seçimleri kazanarak liberal Vatandaş Platformu'ndan iktidarı devralmıştı.

Polonya'daki iktidar değişikliğinin ardından ikili ilişkilerde pürüzler ortaya çıkmaya başladı. Polonya'daki yeni medya yasası ve anayasa mahkemesinin yetkilerinin kısıtlanması Almanya'da sert dille eleştirilmişti.