Polonya AB'nin merceğinde



AB Komisyonu bugün Polonya'da rahatsız olduğu gelişmeleri masaya yatıracak. Milliyetçi muhafazakar hükümete karşı eleştirilerin artmasının ardından konuyu gündemine alan Komisyon, ülkede hukuk devleti ilkesinin yerine getirilip getirilmediğini tartışacak.

Komisyondaki bu tartışma, Polonya'ya karşı açılacak olası Komisyon soruşturmasının ön adımı olarak değerlendiriliyor.

AB Komisyonu, hukuk devleti ilkesinin ihlali gerekçesiyle Polonya hakkında bir soruşturma başlatabilir. Ancak bu konuda bugün bir karar verilmesi beklenmiyor.

AB ülkeleri, Polonya'da yeni hükümetin kamu yayınları üzerindeki kontrolü artırmasından ve Anayasa Mahkemesi'nde gerçekleştirilen reformdan rahatsız. Yargı reformu, yargıçların bağımsızlığını kısıtladığı gerekçesiyle eleştirilere yol açıyor.