Polonya - Senegal: 1-2

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA,(DHA)

STAT: Spartak Arena

HAKEMLER: Nawaf Shukralla, Yaser Khalil Tulefat, Taleb Al Marri

POLONYA: Szczesny- Piszczek (Dk. 83 Bereszynski), Pazdan, Cionek, Rybus, Krychowiak, Zielinski, Blaszczykowski (Dk. 46 Bednarek), Milik (Dk. 73 Kownacki), Grosicki, Lewandowski,

SENEGAL: Ndiaye- Wague, Sane, Koulibaly, Sabaly, Sarr, N\'Diaye (Dk. 87 Kouyate), Gueye, Niang (Dk. 75 Konate), Mane, Diouf (Dk. 62 Ndoye)

GOLLER: Dk. 37 Thiago Cionek(K.K), Dk. 61 Niang (Senegal), Dk. 86 Krychowiak(Polonya)

SARI KARTLAR: Krychowiak (Polonya), Sane, Gueye (Senegal)

2018 Dünya Kupası H Grubu mücadelesinde Senegal, Polonya\'yı 2-1 mağlup etti. Senegal\'in gollerini 37\'nci dakikada Thiago Cionek (K.K), 61\'inci dakikada Niang atarken, Polonya\'nın tek golü 86\'ncı dakikada Krychowiak\'tan geldi.

18\'inci dakiada sol çaprazdan ceza sahasına giren M\'baye Niang\'ın şutu az farkla auta gitti.

23\'üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Lewandowski\'nin şutu auta çıktı.

37\'nci dakikada Senegal öne geçti. Niang\'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Guye\'nin şutu Cionek\'e çarparak ağlara gitti:0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Senegal\'in 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi

51\'inci dakikada Polonya serbest vuruş kazandı ancak Lewandowski\'nin şutunu kaleci Ndiaye yumruklayarak uzaklaştırdı.

61\'inci Krychowiak\'ın uzun mesafeden yaptığı geri pasta araya giren Niang, kalesini terkeden Szczesny\'i geçti ve topu boş kaleye göndererek durumu 2-0 yaptı.

79\'uncu dakikada sol kanattan atak geliştiren Polonya\'da Rybus\'un ortasına iyi yükselen Kownacki, etkili bir vuruş yapamadı ve top kaleci Ndiaye\'de kaldı.

86\'ncı dakikada Polonya\'nın kazandığı serbest vuruşta topuna başına geçen Grosicki\'nin ceza sahasına gönderdiği topa kafayla dokunan Krychowiak, maçı 2-1 getiren gole imza attı.

Maçta başka gol olmadı ve Senegal, Polonya\'yı 2-1 mağlup etti.