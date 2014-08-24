Polislerin teçhizatı denetlenecek



ABD'nin Ferguson kentinde, silahsız siyahî bir gencin polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan protestoların yankıları devam ediyor. Ferguson polisinin protestoculara karşı askeri teçhizatla donatılmış olması sert eleştirilere yol açmıştı. Washington Post ve New York Times gazeteleri hükümet çevrelerine dayandırdıkları haberlerinde, ABD Başkanı Barack Obama'nın, yerel polisin kullandığı teçhizatın incelenmesi talimatı verdiğini bildirdi.

Habere göre inceleme, kent polis teşkilatlarına yıllardır uçak, zırhlı taşıt, bombaatar gibi askerî teçhizat tedarik eden federal programı kapsayacak eden programı kapsıyor. Obama'nın talimatıyla bu programın uygunluğu ve mühimmatın kullanımında personelin gerekli eğitime sahip olup olmadığının denetleneceği bildiriliyor.

Polise destek eylemi

Ferguson yakınlarında St Louis'de cumartesi günü yüze yakın kişi, Michael Brown'u vuran polis memuru Darren Wilson'a destek yürüyüşü düzenledi. Göstericiler, pankart ve anonslarla Michael Brown'u vurduktan sonra kayıplara karışan Wilson için masumiyet karinesinin geçerli olmasını talep etti. Kimi göstericiler, 'polisleri seviyoruz' pankartı taşırken, kimileri de 28 yaşındaki polisin adının yazılı olduğu tişörtler giydi.

Aynı günün gecesinde Ferguson'da Michael Brown için de protesto gösterileri düzenlendiği, diğer birçok protestonun aksine eylemin olaysız tamamlandığı bildirildi.

Öte yandan, Ferguson'da Matthew Pappert adlı polis Facebook üzerinden, 'Protestocuları ilk gece kuduz köpekler gibi vurmalıydık' sözleri nedeniyle açığa alındı. Polisin ayrıca, protestocuların sayfasına, 'Sizler topluluk için bir yük, toplum için vebasınız' yazdığı belirtiliyor.

9 Ağustos'da polis memuru Darren Wilson tarafından öldürülen Michael Brown'un cenazesi, pazartesi günü defnedilecek. Cenaze töreninin, Brown'un vurulduğu noktadan başlayacağı bildirildi.