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Dünya
Deutsche Welle

Polislere cinayet suçlaması

ABD'de Freddie Gray adlı gencin ölümünden sorumlu tutulan altı polisin 'adam öldürmek' suçundan yargılanacağı açıklandı.

01 Mayıs 2015 22:52


ABD'nin Baltimore kentinde günlerdir protesto gösterilerine neden olan Freddie Gray adlı gencin ölümüyle ilgili savcılık soruşturması tamamlandı.

Maryland Eyaleti Başsavcısı Marilyn Mosby, Gray'in ölümünden sorumlu tutulan polislerden birinin cinayet, diğerlerinin de adam yaralamak ve ölüme sebebiyet vermek suçlarından yargılanacağını açıkladı.

Hakkında yakalama emri çıkartılan altı polis, kısa bir süre önce de görevlerinden alınmıştı. Mosby, 25 yaşındaki Gray'in 12 Nisan'da gözaltına alındıktan sonra polislerden defalarca tıbbi yardım istediğini, ancak polislerin bu isteği yerine getirmediğini söyledi.

Başsavcı, Gray'in gözaltına alınmasının da yasalara uygun olmadığının tespit edildiğini ifade etti.

Omiriliğinden yaralanmıştı

Polis şiddetine maruz kalan Gray, omiriliğinden yaralanmış ve olaydan bir hafta sonra da hayatını kaybetmişti. Olayın ayrıntıları henüz bilinmiyor. Görgü tanıklarının cep telefonuyla çektikleri görüntüler, polisin acı içinde bağıran Gray'i polis merkezine götürmek için bindirilecek aracı beklerken yere yatırdığını gösteriyor.

Yaklaşık bir saat sonra hastaneye kaldırılan Gray burada komaya girmişti.

Siyah bir genç olan Gray'in ölümü, daha önce de siyah gençlerin sık sık polis şiddeti ile karşı karşıya kaldığı ABD'de ırkçılık tartışmalarını da alevlendirdi. Ayrıca Baltimore'da ırkçılığa karşı başlayan gösteriler, ABD'nin New York gibi büyük kentlerine de sıçradı ve sokaklarda polis şiddeti ve ayrımcılık protesto edildi.

Baltimore'daki gösterilere şiddet olaylarının karışması üzerine kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABD Freddie GrayBaltimoreFreddie GrayEyaleti Başsavcısı Marilyn Mosby GrayGrayNisanABDABD New YorkDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS

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