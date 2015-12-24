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Dünya
Deutsche Welle

Polis saldırı kurbanı

Almanya'da bir polis trende uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırgan ağır yaralı olarak ele geçirildi.

24 Aralık 2015 20:04


Olay Hessen Eyaleti'ndeki Herborn kentinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. 27 yaşındaki saldırgan bilet kontrolü yapan kondüktöre direnince makinist polis çağırdı. Bunun üzerine Herborn istasyonunda duran trene binen iki polis bıçaklı saldırganın hedefi oldu. 46 yaşındaki polis aldığı bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirirken, diğer polis ağır şekilde yaralandı. Yaralı polis saldırganı tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Hessen Asayiş Dairesi ve Lahn Dill Savcılığı olayın terör amaçlı bir saldırı olmadığını, saldırganın o bölgede yaşadığını açıkladı. Yerel basın saldırganın sarhoş bir Alman olduğunu ve olaydan kısa süre önce trendeki diğer yolculara da sözlü saldırıda bulunduğunu yazdı.

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth, saldırı sonucu yaşamını yitiren polis memuru için eyalet genelinde devriye gezen polis araçlarına siyah kurdele takılacağını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaHessen Eyaleti HerbornHerbornAsayiş DairesiLahn Dill SavcılığıAlmanEyaletiBakanı Peter BeuthDeutsche Welle Türkçe DPA/TY/NH

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