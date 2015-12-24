Polis saldırı kurbanı



Olay Hessen Eyaleti'ndeki Herborn kentinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. 27 yaşındaki saldırgan bilet kontrolü yapan kondüktöre direnince makinist polis çağırdı. Bunun üzerine Herborn istasyonunda duran trene binen iki polis bıçaklı saldırganın hedefi oldu. 46 yaşındaki polis aldığı bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirirken, diğer polis ağır şekilde yaralandı. Yaralı polis saldırganı tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Hessen Asayiş Dairesi ve Lahn Dill Savcılığı olayın terör amaçlı bir saldırı olmadığını, saldırganın o bölgede yaşadığını açıkladı. Yerel basın saldırganın sarhoş bir Alman olduğunu ve olaydan kısa süre önce trendeki diğer yolculara da sözlü saldırıda bulunduğunu yazdı.

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth, saldırı sonucu yaşamını yitiren polis memuru için eyalet genelinde devriye gezen polis araçlarına siyah kurdele takılacağını açıkladı.