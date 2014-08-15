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Dünya
Deutsche Welle

Polis Ferguson'dan çekildi

ABD'de siyahi bir gencin polis tarafından öldürülmesi olayı, valiliğin aldığı kararla yeni bir boyut kazandı.

15 Ağustos 2014 15:16


ABD'nin Missouri eyaletindeki 21 bin nüfuslu Ferguson kentinde geçen hafta polis 18 yaşındaki Michael Brown'ı vurarak öldürmüş, olay sonrasında yer yer yağma ve şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterileri yaşanmıştı. Göstericiler, genci vuran beyaz polisin adının ve olayın ayrıntılarının kamuoyuna açıklanmasını istiyor.

Yerel polisin Savunma Bakanlığı depolarından tedarik ettiği askerî üniformalar ve ağır silahlarla göstericilere müdahalede bulunması tepkiye yol açtı. Polis, müdahale sırasında biber gazı ve sis bombasının yanı sıra plastik mermi de kullandı.

Eyalet valisi müdahale etti

Tepkiler üzerine gelişmeye Missouri Valisi Jay Nixon müdahale etti. Nixon, Ferguson'da güvenliğin eyalet polisi tarafından sağlanacağını açıkladı. Vali, değişikliğin olayların yatışmasını sağlamasını umduğunu kaydetti.

Ferguson polisinin basın mensuplarına yönelik tavrı da tepki topladı. En az iki muhabir zor kullanılarak gözaltına alındı. Polis şefi Thomas Jackson, güvenlik güçlerinin tavrının doğru olmadığını kabul etti.

Adalet Bakanı Holder'in açıklaması

ABD Başkanı Barack Obama'nın taraflara yaptığı itidal çağrısının ardından Adalet Bakanı Eric Holder de açıklamada bulundu. Yağma olaylarının kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Holder, polisin askerî üniformalar ve ağır silahlarla göstericilere müdahale etmesini de eleştirdi. Holder, barışçıl gösterilere müdahale edilmemesini, basın mensuplarının da özgürce görev yapabilmeleri gerektiğini söyledi.

Polis ağır silahla donatılmış

ABD'de polis birimleri, "1033 No'lu Program" başlıklı bir düzenleme sayesinde Savunma Bakanlığı'nın "ihtiyaç fazlası" malzeme ve teçhizatından yararlanabiliyor. Bunlar arasında ağır silahlar ve mayına karşı korumalı zırhlı araçlar da bulunuyor. Uzmanlar bu silah ve araçların Ferguson'daki polisler tarafından da kullanıldığına dikkat çekiyor. 1997 yılında başlatılan "1033 No'lu Program" uyarınca şimdiye kadar polis birimlerine 4,3 milyar dolar değerinde silah ve teçhizat dağıtıldığı açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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