Polis: Borussia Dortmund hedef alındı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin oynanacağı Borussia Dortmund – Monaco maçı öncesinde dün akşam meydana gelen patlamada iki kişi yaralanırken polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Polis, karşılaşmanın çarşamba gününe ertelenmesine yol açan bombalı saldırının doğrudan Borussia Dortmund takımını hedef aldığı açıkladı.

Patlamada yaralanan Borussia Dortmund oyuncusu Marc Bartra'nın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Sağ elinden yaralanan Bartra dün akşam ameliyat edildi. Otobüse motosikletle eşlik eden bir polisin de patlama sırasında yaralandığı kaydedildi.

Olayla ilgili gazetecilere bilgi veren Dortmund Emniyet Müdürü Gregor Lange, "doğrudan Borussia Dortmund oyuncularının hedef alındığını ve savcılığın cinayete teşebbüs şüphesiyle soruşturma başlattığını" açıkladı. Lange, şu anda olayın perde arkası ile ilgili kesin bir bilgi olmadığını belirtti. Soruşturmayı yürüten Savcı Sandra Lücke de olay yerinin yakınlarında bir not bulunduğunu, notun incelemeye alındığını, ancak bu aşamada notun içeriği ile ilgili bilgi veremeyeceğini söyledi.

Watzke: Takım büyük şok geçirdi

UEFA her iki takımın sorumlularıyla yapılan görüşmelerden sonra ertelenen karşılaşmanın Çarşamba akşamı TSİ 19.45'te oynanmasına karar verdi. Borussia Dortmund kulübünün üst yöneticisi Hans-Joachim Watzke, Monaco maçı öncesinde patlatılan bombaların takım otobüsünü hedef aldığını ve şoku atlatmak zorunda olduklarını ancak böyle bir manzarayı kısa zamanda unutmanın mümkün olmadığını söyledi.

Ekip otobüsünün stadyuma gitmek üzere otelden ayrıldığı sırada patlatılan üç bombanın yakındaki çalılıkların arasında yerleştirildiği öğrenildi. Otobüste hafif hasar meydana geldiği ve arka camlarının kırıldığı görüldü.

Borussia Dortmund kalecisi Roman Bürki, en arkada Bartra'nın yanında oturduğunu ve kırılan camdan seken parçaların Bartra'nın koluna saplandığını söyledi. Bürki, "Tam ana caddeye saptığımız anda müthiş bir patlama oldu. Hepimiz yere yattık. Patlamaların devam etmesinden korkmuştuk” dedi.

Antrenman iptal edildi

Frankfurt ile Cumartesi günü lig karşılaşmasına çıkacak olan Borussia Dortmund on biri ile Monaco arasındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşması 19 Nisan'da oynanacak. Watzke, ilk maçta saldırının etkisini atlatmış olarak iyi performans gösterebilmeyi umduklarını söyledi.

Kulüp başkanı Reinhard Rauball ise "takımının şoku atlatmasını umduğunu ve bu gibi eylemlerin futbolcuları olumsuz etkilemesinin karşılaşabilecekleri en kötü durum olduğunu" belirtti. Rauball, Borussia Dortmund'un karşılaşmada üstün moral ve formla oynayacağından emin olduğunu dile getirdi. Takımın çarşamba günü yapacağı antreman ise iptal edildi.

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DW/dpa/AG/HS