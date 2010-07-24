-''POLE POSITION'' VETTEL'İN HOCKENHEIM (A.A) - 24.07.2010 - Formula 1'de sezonun 11. yarışı olan Almanya Grand Prix'sinin sıralama turlarında Red Bull pilotu Sebastian Vettel en iyi dereceyi elde ederek, yarınki yarışa ilk sırada (pole position) başlama hakkını elde etti. Almanya'nın Hockenheim kentindeki 4 bin 574 metre uzunluğundaki Hockenheimring Pisti'nde bugün koşulan sıralama turlarında, Vettel 1:13.791'lik derecesiyle en iyi zamana ulaşarak yarışa ilk sırada (Pole position) başlama hakkını kazandı. Sıralama turlarında en iyi ikinci zamanı Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso, 1:13.793'lük derecesiyle yaparken, takım arkadaşı Brezilyalı Felipe Massa da 1:14.290'lık zamanıyla üçüncü sırada yer aldı.