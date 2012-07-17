Polat Tower'ta yangın çıktı!

İstanbul Fulya'da 42 katlı 122 metre yüksekliğindeki Polat Tower'ta çıkan yangın söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmadı. Binanın üst katlarında dumandan etkilenen 80 yaşındaki bir kadının tedavisi ambulansta yapıldı.

Türkiye Yangından Korunma Vakfı ile Yangından Korunma Derneği (TÜYAK) Onursal Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Polat Towers’ta meydana gelen yangınla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıç:, ''Cephedeki malzemeler yangına dayanıklı olsaydı, yangın büyümezdi'' dedi.

Vali Avni Mutlu, Polat Tower Residence’deki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, ”Binanın dış cephesinde klimaların bulunduğu bölgede teknik bir problemden kaynaklanan yangın, kontrol altına alındı” dedi.

Saat 10.30 sularında çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun duman kapladı. Gökdelenin dış cephesinin parçaları ve camları yangın nedeniyle çevreye düştü. Fatih, Gaziosmanpaşa, Seyrantepe, Beyoğlu ve Şişli itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Topbaş: İtfaiyenin 3 dakikadaki müdahalesiyle facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş itfaiye ekiplerinin 3 dakika içerisinde yangına müdahale etmesiyle olası bir facianın eşiğinden dönüldüğünü söyledi. Topbaş şöyle konuştu:

"Yangının nedeni henüz belli değil. Kaçıncı katta çıktığı belirsiz. İtfaiye ekipleri 3 dakika içinde burdaydı. Yangına derham müdahale etti. Olası bir gecikmede burada bir facia yaşanabilirdi. Polat ailsine geçmiş olsun diyorum. Yangın sağır odada çıkmış. Ters basınçlı bir yapı olduğu için facia ucuz atlatıldı. İtfaiye daha sonra inceleme yapacak, yangının çıkış sebebi daha sonra belli olcaktır. Şişli Beledeyesi'nin bu konudaki duyarlıklığı için teşekkür ediyorum. Polat ailesinin maddi kaybı oldu ama can kaybı olmadığı için mutluyuz."

Sarıgül: Tek bir yaralımız bile yok

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yangının alt katlardan çıkan kıvılcımla başladığını söyledi. Sarıgül sözlerini şöyle sürdürdü:

"İtfaiye ekipleri çok kısa süre içinde buraya ulaştı. Binada ortalama 1200 kişi yaşıyor. Eğer yangın içeriye intikal etmiş olsaydı facia yaşanırdı. Bir tek yaralımız bile yok. Arkadaşlarımız bina içinde kontrollerini sürdürüyorlar. Binanın iç donanımında herhangi bir sıkıntı yok. Asansörler çalışıyor. Yangın, 16.00 - 20.00 arasında çıksaydı çok büyük felaketle karşı karşıya kalabilirdi. Şu anda yangın söndürüldü. Polat ailesini tebrik ediyorum. Buraya çok büyük yatırım yapıldı. Yangının elektrik kontağından çıktığı söyleniyor ama henüz net bir bilgi yok."

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı olmadığını, yangının bina içine yansımadığını belirtti.

Polat: Yaklaşık 1500 kişi yaşıyordu

Polat Tower'ın sahibi eski Galatasaray Başkanı, iş adamı Adnan Polat, binada yaşlaşık 1500 kişinin ve 6-7 köpeğin olduğunu söyledi. Polat, çıkan yangına derhal müdahale eden itfaiye ekiplerine ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e teşekkürlerini iletti. Polat Towers'ta çıkan yangının sebebinin bilinemediğini söyleyen Polat, Topbaş ve Sarıgül'le yapacakları toplantının ardından binada gereken önlemlerin alınacağını dile getirdi.



Benzin istasyonu ve özel hastane boşaltıldı



Polis ekipleri yangının ardından caddeyi trafiğe kapadı. Gökdelenin yanındaki hastane ve benzin istasyonu güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Yangın nedeniyle bolgede trafik sıkışıklığı oluştu. Bölgeye çıkan tüm yollar kapatıldı. Yaya geçişine izin verilmiyor.

Polat Tower Residence, Beşiktaş-Taksim-Şişli-Mecidiyeköy-Esentepe-Maçka-Nişantaşı-Teşvikiye çemberinin tam ortasında bulunuyor.

2002 yılında açılan binada Kenan Doğulu'dan Beyaz'a kadar birçok sanatçı ve iş adamı yaşıyor.

Kılıç: Cephelerde ve binada yangına dayanıklı malzeme kullanılmamış

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç İstanbul’daki yüksek katlı binalarda yangın merdiveni, yangın algılamala ve yağmurlama sistemlerinin yapılmasına büyük önem verildiğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından projelerin kontrol edildiğini belirten Kılıç, “Ancak cephelerde ve binanın farklı yerlerinde en az 2 saat yangına dayanıklı malzemelerin kullanılması konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor” dedi.

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, binanın cephesinde kullanılan malzemelerin yangına dayanıklı malzemeler olmadığının görüntülerden anlaşıldığını aktardı. Prof. Dr. Kılıç şöyle devam etti.

“Yangın önleme yönetmeliklerinde belirtildiği üzere bu tür binaların cephelerinde kullanılan malzemelerin A1 ve A2 sınıfında yanmaz malzemeler olması gerekmektedir. Çıkan yangının bu alanda söndürülmesi ve binanın tamamına sıçramasının engellenmesi ancak bu malzemelerin kullanılması ile mümkündü. Giydirme cephede katlar arası yangına 2 saat dayanıklı olmalıdır. Eğer katlar arasında bir metre sağır kısım bulunmuyorsa cephenin yağmurlama sistemi ile korunması gerekir.”

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç zamanında ve hızlı bir müdahale gerçekleştiren İstanbul İtfaiyesi’nin başarısına dikkat çekerek, “İstanbul halkına geçmiş olsun deliklerimi iletirken, önlem almanın ne kadar önemli olduğuna bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yangın itfaiye ile değil, tasarımla ve tedbirlerle önlenir” dedi.