Nur Fettahoğlu - Necati Şaşmaz çifti ayrıldı

İki yıla yakın bir zamandır aşk yaşayan ve birlikteliklerinin ilk bir yılını gizli sürdüren Necati Şaşmaz - Nur Fettahoğlu çiftinin ilişkisi bitti.

Haber Pana Film'in yaptığı bir açıklamayla ortaya çıktı. Necati Şaşmaz, "Beraberliğimizin sürdüğü şeklindeki ifadeler doğru değildir." şeklinde yazılı açıklama yaptı.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Şaşmaz yaptığı açıklamada, önceki gün yayınlanan Nur Fettahoğlu'na gece gezmelerinde güvenliği için koruma tuttuğu haberleriyle ilgili "Koruma tahsis ettiğim doğru değildir" derken arkasına da "Beraberliğimizin sürdüğü şeklindeki ifadeler doğru değildir" diyerek ilişkilerini bittiğini duyurmuş oldu.