T24 LogoT24 Logo
Magazin

Nur Fettahoğlu - Necati Şaşmaz çifti ayrıldı

Necati Şaşmaz: Beraberliğimizin sürdüğü şeklindeki ifadeler doğru değildir

23 Kasım 2012 13:06

İki yıla yakın bir zamandır aşk yaşayan ve birlikteliklerinin ilk bir yılını gizli sürdüren Necati Şaşmaz - Nur Fettahoğlu çiftinin ilişkisi bitti.

Haber Pana Film'in yaptığı bir açıklamayla ortaya çıktı. Necati Şaşmaz, "Beraberliğimizin sürdüğü şeklindeki ifadeler doğru değildir." şeklinde yazılı açıklama yaptı.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Şaşmaz yaptığı açıklamada, önceki gün yayınlanan Nur Fettahoğlu'na gece gezmelerinde güvenliği için koruma tuttuğu haberleriyle ilgili "Koruma tahsis ettiğim doğru değildir" derken arkasına da "Beraberliğimizin sürdüğü şeklindeki ifadeler doğru değildir" diyerek ilişkilerini bittiğini duyurmuş oldu.

ETİKETLER

necati şaşmaznur fettahoğluilişkiayrılıkpolatmahidevrankurtlar vadisimuhteşem yüzyıl

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24