Pogrom yıl dönümünde Pegida gösterisi



Almanya'da Yahudi Soykırımı‘nın başlangıcı olarak kabul edilen Pogrom 77'nci yılında anılırken, aşırı sağcı Pegida hareketinin Dresden'deki gösterisini önleme çabaları sürüyor.

Dresden kentinde bir yılı aşkın süredir pazartesi günleri gösteri düzenleyen Pegida'nın bu seferki gösterisinin 9 Kasım'a denk gelmesi ortalığı karıştırdı. 9 Kasım 1938'de Almanya'nın çeşitli kentlerinde Yahudilere ait sinagog, mezarlık, işyeri ve evler tahrip edilmiş, Yahudilere karşı ayrımcılık bu tarihten sonra sistematik takibat ve sonunda soykırıma dönüşmüştü.

Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar (Pegida) hareketinin 9 Kasım akşamı için planladığı gösterinin yasaklanması ya da ertelenmesi için internet üzerinden başlatılan imza kampanyası çığ gibi büyüyor. İnternet imza platformu change.org'da cumartesi günü başlatılan kampanyada imza sayısı pazartesi öğle saatleri itibariyle 73 bine yaklaştı.

‘Adolf-Hitler Meydanı‘ vurgusu

Change.org'da imzaya sunulan dilekçede, “77 yıl önce Yahudi Soykırımı'na giden yolu açan, anma ve uyarıya vesile olması gereken bu günde yeniden nefret ve insan onurunu hiçe sayan düşüncenin Almanya sokaklarından geçişini gerçekten görecek miyiz?“ sorusu yöneltiliyor. Dilekçede Pegida gösterisindeki yer seçimi de eleştirilerek, “Bu gösteri tam da eski adıyla Adolf Hitler Meydanı olan Tiyatro Meydanı'nda düzenlenecektir. Bu meydan, Hitler döneminde çok büyük önem taşımaktaydı, Nazi rejiminin büyük geçitleri ve mitinglerine sahne olmaktaydı“ denildi. Kent yönetimi gösteriyi iptal etmeye ya da dış mahallelere yönlendirmeye çağrılıyor.

Diğer yandan Dresden kentinde “Herz statt Hetze“ (Fesat yerine Kalp) adlı ittifak da karşı gösterilere hazırlanıyor. Pegida karşıtı gösteri Dresden ana tren istasyonundan başlayarak şehir içinden ilerleyip sinagogda son bulacak. Pegida karşıtı ittifak ekim ayı ortasında 15 bini aşkın kişiyi toplayarak Pegida'ya karşı gövde gösterisi yapmıştı. Pegida'nın geçen hafta pazartesi günü düzenlediği son gösteriye yaklaşık 8 bin kişi katıldı.