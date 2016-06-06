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Spor
Deutsche Welle

Podolski ikinci kez baba oldu

Derbi maçında attığı golle Galatasaray’a kupayı kazandıran Lukas Podolski ikinci kez baba oldu.

06 Haziran 2016 22:11


Alman yıldız Lukas Podolski Avrupa Şampiyonası'na beş gün kala yeniden baba oldu. Podolski'nin eşi Monika Podolski Almanya'nın Köln kentindeki Hildegardis Hastanesi'nde pazar akşamı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. EURO2016 Almanya - Macaristan hazırlık maçından galibiyetle dönen Podolski iki gün izinliydi ve kızının doğumunda bulunabildi.

Alman Bild gazetesine “çok mutluyum” şeklinde duygularını dile getiren yıldız futbolcu, eşi Monika ve kızı Maya'nın sağlığının yerinde olduğunu belirtti. 31 yaşındaki Podolski'nin 8 yaşında Louis adında bir de oğlu var. Bunların hayatının en heyecan verici anları olduğunu söyleyen Podolski “Şimdilik diğer her şey ikinci planda kaldı” dedi. Ancak bu sadece pazara kadar sürecek. Çünkü Almanya Milli Takımı'nda yer alan Podolski ve takım arkadaşları 12 Haziran'da Lilli'de Ukrayna'ya karşı mücadele verecek. Fransa'nın en büyük stadı Pierre Mauroy'de Almanya'yı kupaya taşıma mücadelesinin ilk adımlarını atacak.

Lukas Podolski Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde de Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı verdiği mücadelede takımını şampiyonluğa taşıyan golü atmıştı. 31 yaşındaki yıldız futbolcu geçen sezon 43 maçta 17 gol attı. FC Köln, Bayern Münih, Arsenal, Inter Milan gibi birçok ünlü Avrupa takımında top koşturan Lukas Podolski şimdiye kadar 127 kez Alman milli takımının formasını giydi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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