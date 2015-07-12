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Yaşam
Deutsche Welle

Plüton’da gizemli şekiller

Kalp, gizemli parlak noktalar, karanlık şekiller… New Horizons’ın Plüton’a yaklaşmasına kısa bir süre kala, cüce gezegenden ilginç görüntüler gelmeye başladı. En iyi görüntüler ise hafta içinde bekleniyor.

12 Temmuz 2015 16:35


NASA'nın uzay aracı New Horizons, Plüton'a yaklaştıkça ilginç görüntüler ortaya çıkıyor. 14 Temmuz'da en yakın mesafeye ulaşacak olan New Horizons'tan şu ana kadar geçen görüntülerde, “cüce gezegen” üzerinde kalp şekli, buzul başlığı olduğu düşünülen parlak noktalar ve “Balina” olarak adlandırılan gizemli karanlık bir şekil dikkat çekti.

Colorado'daki Southwest Araştırma Enstitüsü'nden John Spencer, “Plüton'u gözlemleme konusunda ‘Ay'daki insan' aşamasındayız” ifadelerini kullandı.

Spencer, “Aydınlık ve karanlık özelliklerin garip bir karışımında tanıdık bazı şekiller hayal etmek kolay. Ancak bunların gerçekte ne olduklarını bilebilmek için çok erken” dedi.

Bilim insanları önümüzdeki günlerde uzay aracı en yakın mesafeye geldiğinde bir zamanlar Güneş Sistemi'nin en uzak gezegeni olarak adlandırılan ancak 2006 yılında cüce gezegen statüsüne indirilen Plüton'daki söz konusu gizemlerin çözülmesini bekliyor.

New Horizons misyonunun bilimsel operasyonlar başkanı Joe Peterson, “Tüm planlamanın, tüm bu çabaların sonucuna varmak üzereyiz. Çok yakında Plüton'a yaklaşıp gerçek ürünleri toplayacağız” dedi.

Pazartesi-perşembe arası daha iyi görüntüler

Bilim insanları Plüton'un jeolojik yapısı, yüzey kompozisyonu, sıcaklık, atmosferi ve uyduları konusunda daha fazla bilgi sahibi olmayı umut ediyor.

Şu ana dek Plüton'dan en iyi görüntü 7 Temmuz'da 8 milyon kilometre mesafeden alındı. Görüntüde 2 bin kilometre genişliğinde bir alanda açık renkli bir kalp şekli ve karanlık, balinayı hatırlatan bir bölge dikkat çekiyor.

New Horizons misyonunun başkanı Alan Stern en iyi görüntülerin ise pazartesi ve perşembe günleri arasında alınacağını söyledi. Stern, uzay aracı ilerledikçe 16 ay boyunca daha görüntü ve veri alınmaya devam edeceğini kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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