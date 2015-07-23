Plüton gezegeninden yeni görüntüler



New Horizons uzay aracı, yaklaşık 9 yıl ve 5 milyar kilometrelik yolculuk sonrası geçen hafta güneş sisteminin en dıştaki gezegeni Plüton'un yörüngesine girmişti.

Aracın Plüton sisteminde mikro asteroidlerle çarpışma olasılığı 10 binde 1 olarak açıklanmış, geçişi ilgiyle izlenmişti.

New Horizons geçiş sırasında bir yandan toplam 7 bilimsel araçla Plüton'u analiz ederken diğer taraftan özel kameralarla görüntüledi. Ancak bu veri ve görüntülerin Dünya'ya ulaşması 16 ayı bulacak.

Yüzeyi sıradağlarla kaplı

Aracın daha önce gönderdiği fotoğrafta 2006'da cüce gezegen statüsüne indirilen Plüton'un yüzeyinde yüksekliği 3 bin 500 kilometreye kadar ulaşan sıradağlar belirlenmişti. Dağların zirvelerinin buzullarla kaplı olduğu dikkat çekmişti.

77 bin kilometre uzaklıktan çekilen ve Dünyaya ulaşan en son fotoğrafta, daha önce belirlenen yükseltilerin kuzeybatısında başka sıradağların bulunduğu belirlendi. Bu dağların da zirvelerinin de buzullarla kaplı olduğu gözlendi.