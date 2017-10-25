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Spor

Pliskova uzatmadı

WTA Finalleri’nde Karolina Pliskova, Muguruza’yı 2-0 ile rahat yendi

25 Ekim 2017 11:51

WTA Finalleri Beyaz Grup'ta son Wimbledon şampiyonu Garbine Muguruza'yı 6-2'lik iki set ile 2-0 mağlup eden Karolina Pliskova ikinci maçını da kazanarak grup liderliğini sürdürdü.

İkinci servisinden sadece %27 (4/15) oranında puan çıkarabilen Muguruza karşısında oldukça etkileyici bir performans sergileyen dünya 3 numarası Pliskova, konsantrasyon dağınıklığı sebebiyle son sette bagel şansını kaçırmasına karşın 63 dakikada maça nokta koydu.

Pliskova gruptaki son maçında Jelena Ostepenko ile, dünya 2 numarası Muguruza ise kendisi gibi bir galibiyeti bulunan Venus Williams ile karşı karşıya gelecek.

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