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Dünya
Deutsche Welle

PKK zanlısına dava açıldı

Almanya'da faaliyetleri yasaklanan PKK örgütüne üye olduğu gerekçesiyle bir kişi hakkında dava açıldı.

19 Şubat 2016 17:47

Celle Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, adı belirtilmeyen 38
yaşındaki Türk vatandaşı "yabancı bir terör örgütüne üye olmakla" suçlanıyor.

Zanlı, geçen yıl kasım ayında gözaltına alınana kadar PKK ve Avrupa teşkilâtı
Civata
Demokratik Kurdistan'a (CDK) üye olmakla suçlanıyor.
Önceleri Oldenburg çevresinde faaliyet gösteren zanlının faaliyetlerini daha sonra
Hamburg'a kaydırdığı iddia ediliyor. Zanlının örgütlenme ve propaganda
çalışmalarından sorumlu olduğu belirtiliyor. 

Almanya Federal Başsavcılığı, geçen hafta "Ali" takma adlı 58 yaşındaki bir kişi
hakkında dava açmıştı. Zanlının, PKK'nın ücretli kadrosunda görev aldığı,
bölge
sorumlusu olarak talimat verdiği ve PKK'nın Avrupa kolunu bölgesel faaliyetler
hakkında bilgilendirdiği ileri sürülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaPKKBaşsavcılığıTürkAvrupaCivataDemokratikKurdistanOldenburgHamburgFederal BaşsavcılığıPKK AvrupaDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/EC

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