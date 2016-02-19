PKK zanlısına dava açıldı

Celle Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, adı belirtilmeyen 38

yaşındaki Türk vatandaşı "yabancı bir terör örgütüne üye olmakla" suçlanıyor.

Zanlı, geçen yıl kasım ayında gözaltına alınana kadar PKK ve Avrupa teşkilâtı

Civata

Demokratik Kurdistan'a (CDK) üye olmakla suçlanıyor.

Önceleri Oldenburg çevresinde faaliyet gösteren zanlının faaliyetlerini daha sonra

Hamburg'a kaydırdığı iddia ediliyor. Zanlının örgütlenme ve propaganda

çalışmalarından sorumlu olduğu belirtiliyor.

Almanya Federal Başsavcılığı, geçen hafta "Ali" takma adlı 58 yaşındaki bir kişi

hakkında dava açmıştı. Zanlının, PKK'nın ücretli kadrosunda görev aldığı,

bölge

sorumlusu olarak talimat verdiği ve PKK'nın Avrupa kolunu bölgesel faaliyetler

hakkında bilgilendirdiği ileri sürülmüştü.