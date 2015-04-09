PKK Almanya’dan özür diledi



PKK'nın çatı yapılanması KCK'nın Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, Alman yayın kuruluşları WDR ve NDR ile mülakatında, “PKK adına Alman halkından özür diliyorum. Bu tür eylemler bir daha asla olmayacak” sözleriyle 90'lı yıllarda Almanya'da düzenlenen kendini yakma, otoban işgalleri gibi eylemlerden ötürü özür diledi. Bayık, örgütün artık bağımsız bir Kürt devleti kurulması amacını gütmediğini, siyasi bir çözüme ulaşılması için gayret ettiğini ifade etti.

Cemil Bayık, “Artık Türkiye'ye karşı savaşmak istemiyoruz. Artık yeter diyoruz. Savaşarak ne biz amaçlarımıza ulaşabildik, ne de Türk devleti” dedi. Mülakatı yapan basın mensuplarının Cemil Bayık ile Kandil Dağı'nda bir araya geldiği bildirildi.

Mützenich: PKK şiddeti bırakmalı

PKK, Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütü listelerinde bulunuyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkanı ve Dış Politika Sözcüsü Rolf Mützenich, IŞİD'e karşı mücadele ve Bayık'ın açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda PKK'nın konumunun yeniden değerlendirilebileceğini belirtti. Mützenich, “Bu açıklamalar yeni bir ses tonuna işaret ediyor ve örgütün yeni bir değerlendirmeye tabi tutulması için fırsat oluşturuyor” dedi. Mützenich, bunun için PKK'nın inandırıcı ve kontrol edilebilir bir şekilde şiddetten vazgeçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bayık mülakatıyla ilgili detaylı haberin bu akşam 21:45'te Alman birinci kanalı ARD'de yayınlanan Monitor programında yer alacağı belirtildi.