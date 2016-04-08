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Ekonomi
Deutsche Welle

Pire imanı Çinlilere satıldı

Yunanistan'ın Pire limanını artık Çin şirketi işletecek. Yunan maliyesine 50 milyar euroluk gelir sağlaması beklenen özelleştirme kampanyasından şimdiye kadar 3 milyar euro tahsil edilebildi.

08 Nisan 2016 18:54


Çin nakliyatçılık şirketi COSCO Yunanistan'ın Pire limanının hisse çoğunluğunu satın alıyor. Satış anlaşması, COSCO yönetim kurulu başkanı Xu Lidong ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın hazır bulunduğu törende imzalandı. Başbakan Tsipras Pire limanının Çinlilere satılmasının ‘İpek Yolu'nu kısalttığını' söyledi.

Ekonomik ve mali kriz yüzünden iflasın eşiğine gelen Yunanistan, liman hisselerinin yüzde 67'sini COSCO'ya 368,5 milyon euroya devretti. Çin şirketi Pire limanının genişletilip modernleştirilmesi için 350 milyon euroluk yatırım yapmayı taahhüt etti. Böylece Atina hükümeti özelleştirme programında önemli bir adım daha atmış oldu. Yunan basınında çıkan haberlerde, özelleştirmeden 50 milyar euro gelir elde etme hedefinin henüz çok uzağında olunduğu ve devlete ait işletmelerin satışından hazineye şimdiye kadar sadece 3 milyar euro girdiği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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