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Spor

Pınar Karşıyaka'ya yönetimden ceza

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi’nde son 5 maçta 4 mağlubiyetle Play-Off hattının dışına çıkan Pınar Karşıyaka’da takımın Anadolu Efes karşısındaki etkisiz performansı yönetimin sabrını taşırdı

02 Ocak 2019 12:25

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi’nde son 5 maçta 4 mağlubiyetle Play-Off hattının dışına çıkan Pınar Karşıyaka’da takımın Anadolu Efes karşısındaki etkisiz performansı yönetimin sabrını taşırdı. İstanbul deplasmanındaki 104-76’lık mağlubiyet sonrası takımın yılbaşı iznini iptal eden Kaf-Kaf, kaptan Erdi Gülaslan’ı süresiz kadro dışı bıraktı. Oyunculara yönetimin belirleyeceği miktarda para cezası da kesilecek. Pınar Karşıyaka’da başka tedbir ve hamlelerin olabileceği öğrenildi.

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