Pınar Karşıyaka'ya yeni rakipler

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

FIBA Avrupa Kupası C Grubu\'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u evinde 86-75 yenerek 2\'nci sırada tur atlayan Pınar Karşıyaka\'nın yeni rakipleri belli oldu.

Toplam 16 takımı yer alacağı 2\'nci Tur\'da I Grubu\'nda mücadele edecek İzmir temsilcisi, Almanya\'dan Oliver Würzburg, Macaristan\'dan Szolnoki Olaj ve Kosova\'dan Z Mobile Priştine ile eşleşti. İlk 2 sırayı alan takımların turlayacağı organizasyonda FIBA Şampiyonlar Ligi\'nden gelecek 8 takımla birlikte çeyrek final mücadelesi verilecek.

Pınar Karşıyaka 12 Aralık\'ta başlayacak grup müsabakalarında önce deplasmanda Szolnoki Olaj\'la karşılaşacak 19 Aralık\'ta evinde Würzburg\'u konuk edecek yeşil-kırmızılılar, 3\'üncü maçını 9 Ocak\'ta yine sahasında Mobile Priştine ile yapacak. Karşıyaka 23 Ocak\'ta İzmir\'de Szolnoki Olaj\'la oynadıktan sonra 30 Ocak Würzburg\'a, 6 Şubat\'ta da Mobile Priştine\'ye misafir olacak. Antrenör Özhan Çıvgın hem ligde hem Avrupa\'da yoğun bir takvimin kendilerini beklediğini belirterek başarı için en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi.