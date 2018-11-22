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Spor

Pınar Karşıyaka'ya yeni rakipler

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u evinde 86-75 yenerek 2'nci sırada tur atlayan Pınar Karşıyaka'nın yeni rakipleri belli oldu

22 Kasım 2018 14:40

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

FIBA Avrupa Kupası C Grubu\'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u evinde 86-75 yenerek 2\'nci sırada tur atlayan Pınar Karşıyaka\'nın yeni rakipleri belli oldu. 
Toplam 16 takımı yer alacağı 2\'nci Tur\'da I Grubu\'nda mücadele edecek İzmir temsilcisi, Almanya\'dan Oliver Würzburg, Macaristan\'dan Szolnoki Olaj ve Kosova\'dan Z Mobile Priştine ile eşleşti. İlk 2 sırayı alan takımların turlayacağı organizasyonda FIBA Şampiyonlar Ligi\'nden gelecek 8 takımla birlikte çeyrek final mücadelesi verilecek. 
Pınar Karşıyaka 12 Aralık\'ta başlayacak grup müsabakalarında önce deplasmanda Szolnoki Olaj\'la karşılaşacak 19 Aralık\'ta evinde Würzburg\'u konuk edecek yeşil-kırmızılılar, 3\'üncü maçını 9 Ocak\'ta yine sahasında Mobile Priştine ile yapacak. Karşıyaka 23 Ocak\'ta İzmir\'de Szolnoki Olaj\'la oynadıktan sonra 30 Ocak Würzburg\'a, 6 Şubat\'ta da Mobile Priştine\'ye misafir olacak. Antrenör Özhan Çıvgın hem ligde hem Avrupa\'da yoğun bir takvimin kendilerini beklediğini belirterek başarı için en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi. 

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