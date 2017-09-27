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Spor

Pınar Karşıyaka'ya Macar rakip

İZMİR, (DHA)- FIBA Şampiyonlar Ligi 3'ncü Eleme Turu'nda temsilcimiz Pınar Karşıyaka'nın rakibi Macaristan'dan Alba Fehervar oldu

27 Eylül 2017 15:07

İZMİR, (DHA)- FIBA Şampiyonlar Ligi 3\'ncü Eleme Turu\'nda temsilcimiz Pınar Karşıyaka\'nın rakibi Macaristan\'dan Alba Fehervar oldu.
Macar ekibi, deplasmandaki ilk maçta 78-71 yenildiği Estonya temsilcisi Kalev Cramo\'yu evindeki rövanşta 15 sayı farkla, 79-64 yenerek Pınar Karşıyaka\'yla eşleşti. Yeşil-kırmızılı ekip, cuma günü Macaristan\'da konuk olacağı rakibini 2 Ekim Pazartesi günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nda ağırlayacak.
Oynanacak iki maçta rakibine skor üstünlüğü sağlayan takım gruplara kalacak. Geçen sezon aynı ligde çeyrek final oynayan Karşıyaka, gruplara kaldığı takdirde 8 takımlı A Grubu\'nda Monaco, Hapoel Holon, Murcia, Enisey, Dinamo Sassari, Ewe Baskets gibi güçlü rakiplere eşleşecek. Şampiyonlar Ligi\'nde normal sezon 10 Ekim\'de başlayacak. Alba Fehervar deplasmanı öncesi sakatlığı bulunan Waters ve Kennedy\'nin oynayabilecek durumda olduğu Karşıyaka\'da Hogue\'un lisansının maça yetişme ihtimali ise zayıf.

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