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Spor

Pınar Karşıyaka'ya Avrupa morali

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe ve Türk Telekom'la oynadığı son 2 maçı kıl payıyla kaybeden Pınar Karşıyaka, Avrupa'da moral buldu

13 Aralık 2018 14:47

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde lider Fenerbahçe ve Türk Telekom\'la oynadığı son 2 maçı kıl payıyla kaybeden Pınar Karşıyaka, Avrupa\'da moral buldu. FIBA Europe Cup 2. turunda I Grubu\'na deplasmanda ilk 3 periyodunu yenik tamamladığı karşılaşmada Szolnoki Olaj\'ı eksik kadroyla 74-70 yenerek başlayan Kaf-Kaf\'ın özgüveni tekrar yerine geldi. Sakatlıkları bulunan Berk ve Gailius\'tan yararlanamayan yeşil-kırmızılılar, son 16 yolunda gruba deplasman galibiyetiyle başlayıp avantaj yakaladı.
Temsilcimiz, Macar ekibine bu sezon Avrupa\'da gruplarda evindeki ilk yenilgisini tattırdı. Karşıyaka\'da Henry, 22 sayı, 5 ribaund, 5 asistlik performansıyla oyuna damga vururken Marei, 20 sayı, 9 ribaund, İlkan ise 15 sayı, 5 ribaundla oynadı. Ligde bu hafta cumartesi günü Büyükçekmece deplasmanına çıkacak Pınar Karşıyaka, Europe Cup\'ta ise çarşamba günü yine ilk maçını kayıpsız geçen Oliver Würzburg\'u grup liderliği için ağırlayacak.

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