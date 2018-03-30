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Spor

Pınar Karşıyaka'ya 2 maç ceza

İZMİR, (DHA) FIBA Avrupa, Pınar Karşıyaka'ya 27 Mart Salı günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde UCAM Murcia'yla oynanan çeyrek final ilk maçında yaşanan olaylar nedeniyle iç sahada 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin euro ceza verdi

30 Mart 2018 02:12

İZMİR, (DHA)

FIBA Avrupa, Pınar Karşıyaka\'ya 27 Mart Salı günü FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde UCAM Murcia\'yla oynanan çeyrek final ilk maçında yaşanan olaylar nedeniyle iç sahada 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin euro ceza verdi. Yeşil-kırmızılı ekip, organizasyonda sonraki ilk 2 iç saha maçını taraftarından yoksun oynayacak.
FIBA, konuyla ilgili detaylı kararını salı günü açıklayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nda oynanan karşılaşmanın son periyodunda tribündeki bir taraftar, yeşil-kırmızılılardan Berk Uğurlu\'ya yaptığı sert faul sonrası İspanyol temsilcisinden Rojas\'a fiili müdahalede bulunmuştu. Maç bu olay sonrası yaşanan gerginlikte 15 dakika, ilk yarı sonunda ise skorbord arızası nedeniyle 1 saat durmuştu. Olaylarda parkeye yabancı maddeler de atılmıştı.

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