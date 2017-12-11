Pınar Karşıyaka'nın rakibi Sassari

İZMİR, (DHA)- FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda geçen hafta Monaco yenilgisiyle 7 maçlık ilk periyodu 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 2\'nci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, yarın Dinamo Sassari\'yi ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki mücadele saat 20.00\'de başlayacak. Bilet fiyatları 25 TL olarak belirlendi. Karşıyaka\'da ayak bileğinde sakatlık bulunan DJ Kennedy ve ligdeki son Tofaş maçında dizinden sakatlanan Berk görev yapamayacak. Karşıyaka, rakibini İtalya\'daki ilk grup maçında 88-87 yenmişti.