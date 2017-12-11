T24 LogoT24 Logo
Spor

Pınar Karşıyaka'nın rakibi Sassari

İZMİR, (DHA)- FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda geçen hafta Monaco yenilgisiyle 7 maçlık ilk periyodu 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 2'nci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, yarın Dinamo Sassari'yi ağırlayacak

11 Aralık 2017 17:21

İZMİR, (DHA)- FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda geçen hafta Monaco yenilgisiyle 7 maçlık ilk periyodu 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 2\'nci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, yarın Dinamo Sassari\'yi ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki mücadele saat 20.00\'de başlayacak. Bilet fiyatları 25 TL olarak belirlendi. Karşıyaka\'da ayak bileğinde sakatlık bulunan DJ Kennedy ve ligdeki son Tofaş maçında dizinden sakatlanan Berk görev yapamayacak. Karşıyaka, rakibini İtalya\'daki ilk grup maçında 88-87 yenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA FIBALigiGrubuMonacoPınar KarşıyakaDinamo SassariMustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor SalonuBiletTLKarşıyakaDJ KennedyTofaşBerk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24