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Spor

Pınar Karşıyaka'dan Avrupa'da yeni start

-İZMİR, (DHA) FIBA Europe Cup C Grubu'nu 6 maçta 4 galibiyetle tamamlayıp üst tura yükselen Pınar Karşıyaka, yarın 2'nci tur I Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde Macaristan'da Szolnoki Olaj'a konuk olacak

11 Aralık 2018 15:03

-İZMİR, (DHA)

FIBA Europe Cup C Grubu\'nu 6 maçta 4 galibiyetle tamamlayıp üst tura yükselen Pınar Karşıyaka, yarın 2\'nci tur I Grubu\'ndaki ilk hafta mücadelesinde Macaristan\'da Szolnoki Olaj\'a konuk olacak. 
Szolnok kentinde Tiszaligeti Spor Salonu\'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00\'de başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları süren Berk ve Gailius forma giyemeyecek. 
Grupta Almanya\'dan Oliver Würzburg, Kosova\'dan Z Mobile Priştine ve Szolnoki Olaj\'la eşleşen Karşıyaka, çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonucunda son 16\'ya kalmak için ilk 2 sıradan birinde yer almaya çalışacak. İlk turda H Grubu\'nu tek mağlubiyetle lider tamamlayan Macar ekibi, iç sahada oynadığı 3 maçı da kazanmayı başardı. Yeşil-kırmızılılar, grupta haftaya Würzburg\'u konuk edecek.

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